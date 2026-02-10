EEUU admite "progresos" en el gasto militar de España, pero le recuerda los objetivos fijados

Estados Unidos admite por primera vez avances en el gasto militar de España. Después de que el presidente Trump llegase a plantear la expulsión del país de la Alianza Atlántica debido a su bajo compromiso con la inversión en esta materia, hoy el embajador estadounidense ante la OTAN, Matt Whitaker, ha admitido que ha habido "grandes progresos", si bien ha recordado que se han pactado unos objetivos que todos los socios deben cumplir.

"El mensaje para España ha sido muy claro: nuestra expectativa son los objetivos de capacidades. Si pueden hacerlo más barato, fantástico. No creemos que puedan, pero, si pueden, por favor enséñenos a todos cómo hacerlo". Con esta rotundidad ha subrayado que el país que gobierna Pedro Sánchez debe cumplir con lo dispuesto en la última cumbre de la OTAN, para lo que, desde su punto de vista, no bastará un 2% del PIB español.

De hecho, aunque ha asegurado que España es "un aliado comprometido", ha incidido en que deberá duplicar su gasto militar para atender los requerimientos fijados, basándose en que su país tiene "una idea bastante clara de cuánto cuestan" las cuestiones relacionadas con artillería, tanques o soldados.

Precisamente por ello, como ha desvelado, se ha reunido este mismo martes con su homólogo español, Federico Torres, para abordar lo relativo a la financiación de los objetivos militares acordados; si bien ha restado importancia a la cita porque se producen "conversaciones continuas y regulares" con España.