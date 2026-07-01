EEUU anuncia un acuerdo con Irán para avanzar en las negociaciones "sin misiles"

Estados Unidos ha anunciado este miércoles un acuerdo con Irán para reducir las tensiones durante la próxima semana con el objetivo de avanzar en las negociaciones abiertas tras el acuerdo preliminar alcanzado el pasado mes de junio, en un contexto marcado por los enfrentamientos y las amenazas entre ambos países.

Fuentes de la Casa Blanca han asegurado que ambas partes han acordado "mantener la calma" para permitir que continúen los contactos sobre el memorando de entendimiento en un "entorno productivo" y "sin que vuelen los misiles".

"Estamos avanzando en todos los aspectos del acuerdo", han señalado desde Washington, aunque han advertido de que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene una postura firme ante posibles ataques iraníes.

"El presidente ha dejado claro que cada vez que ellos disparen, nosotros dispararemos más y contra objetivos que debiliten aún más su posición en el estrecho", han indicado las mismas fuentes, en referencia al estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio energético mundial.

Horas antes, Trump había asegurado que las conversaciones con Irán avanzan por buen camino y que existen progresos hacia la "desnuclearización". El mandatario estadounidense afirmó que sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, habían mantenido "reuniones muy buenas" en Doha con representantes iraníes.

Sin embargo, desde Teherán han matizado la versión estadounidense. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha asegurado que no se produjo ningún encuentro directo entre Washington y Teherán, sino reuniones de Irán con representantes de Pakistán y Qatar.

Según Gharibabadi, esos contactos han permitido acordar la creación de un "canal de comunicación inmediata" dentro del grupo de seguimiento encargado de documentar posibles incumplimientos del memorando de entendimiento firmado el pasado 18 de junio por Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

El pacto busca mantener abierta la vía diplomática mientras continúan las negociaciones sobre las cuestiones pendientes entre ambos países, especialmente en relación con el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.