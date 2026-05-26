EEUU ataca Irán en medio del avance de las conversaciones

Ataque a Irán

El ejército norteamericano asegura que los objetivos estaban "intentando colocar minas"

Ataque de Estados Unidos contra Irán
Ataque de Estados Unidos contra Irán

El ejército de Estados Unidos ha atacado "en defensa propia" embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán a pesar del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Según el portavoz del mando central del ejército de Estados Unidos, los objetivos estarían "intentando colocar minas", de modo que los ataques perseguían "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

Al respecto, el capitán Tim Hawkins, ha explicado a Europa Press que la actuación llevada a cabo ha sido de cariz defensivo.

Este ataque se produce tras días de declaraciones cruzadas entre Teherán y Washington sobre la existencia de progresos de cara a un acuerdo de paz.

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