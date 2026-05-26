EEUU ataca Irán en medio del avance de las conversaciones

El ejército de Estados Unidos ha atacado "en defensa propia" embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán a pesar del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Según el portavoz del mando central del ejército de Estados Unidos, los objetivos estarían "intentando colocar minas", de modo que los ataques perseguían "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

Al respecto, el capitán Tim Hawkins, ha explicado a Europa Press que la actuación llevada a cabo ha sido de cariz defensivo.

Este ataque se produce tras días de declaraciones cruzadas entre Teherán y Washington sobre la existencia de progresos de cara a un acuerdo de paz.