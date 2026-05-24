Trump asegura que las conversaciones con Irán progresan, pero se tomará su tiempo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que las conversaciones con Irán siguen progresando, con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Trump ha avisado que en ningún caso firmará un acuerdo apresurado porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien". "Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", ha asegurado Trump en sus redes sociales, antes de recalcar: "He dicho a mis representantes que no se apresuren, ya que el tiempo está de nuestra parte".

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores", ha añadido Trump, quien ha celebrado que la relación entre ambos países "se está volviendo mucho más profesional y productiva".

Y, después de que ayer Irán subrayase que el programa nuclear iraní no está a debate en esta fase de las conversaciones, el inquilino de la Casa Blanca se ha reafirmado que "no pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear".

Alrededor de esta cuestión, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha advertido que cualquier acuerdo que se alcance con Estados Unidos para poner fin al conflicto entre ambos países deberá recibir el visto bueno del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y ha insistido en que Teherán no renunciará a su "derecho" a desarrollar tecnología nuclear.