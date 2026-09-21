EEUU bloquea la aviación civil de Irán

Estados Unidos asegura que ha tomado medidas para que "absolutamente todas las aerolíneas iraníes" dejen de operar dentro de dos días, el 23 de septiembre.

En el marco de la "guerra económica" que el presidente Trump anunció que lanzaría contra Irán a la vista del fracaso de las negociaciones de paz, el bloqueo de la aviación civil supondría una importante merma en los canales de financiación de Teherán.

A través de la CNBC, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado que las sanciones impuestas por su país impedirán que se suministre combustible o que se le presten servicios de aterrizaje a cualquier avión iraní en aeropuertos de terceros países. De hecho, ha amenazado con que el que lo haga "quedará fuera del sistema del dólar".

A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de EEUU ya sancionó a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, bajo la acusación de que ayudaban a trasladar armamento o que tomaban medidas en apoyo al "régimen" de Irán.