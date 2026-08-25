China rechaza las sanciones de EEUU por comerciar con Irán y advierte de que tendrán respuesta

Por tercera vez desde que el presidente de Estados Unidos anunciase que pondría en marcha "una guerra económica" contra Irán, por la que cualquier país que comercie con la república islámica puede ser objeto de sanciones, China ha vuelto a rechazar esta práctica. Pero más allá de apelar a la negociación entre las partes implicadas en el conflicto, argumentando que este tipo de maniobras no conducirán al fin del enfrentamiento bélico, en esta ocasión ha ido un paso más allá al dejar claro que no aceptará la coacción "ilegal" diseñada por la potencia norteamericana.

"China adoptará todas las medidas necesarias para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos", ha advertido Pekín, sin dejar de hacer hincapié en el carácter "ilegal" de las sanciones unilaterales.

Esta advertencia llega apenas un día después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunciase las primeras sanciones, que por el momento no incluyen a las grandes instituciones financieras del gigante asiático aunque sí a otras empresas con sede en Hong Kong y en China continental, y a menos de un mes de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Washington.

Esta cita se considera clave para la economía global, pues se celebrará casi un año después de la tregua comercial pactada entre ambos países en octubre de 2025 y consolidada con una visita del inquilino de la Casa Blanca a Pekín el pasado mes de mayo.

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En este escenario, cualquier incremento de las sanciones de Estados Unidos a China, país que compra el 90% del petróleo iraní, pondría en riesgo el encuentro y podría acarrear represalias por parte de Pekín a través de la interrupción del suministro de minerales críticos para la producción de tecnología.

Según un informe reciente de la Agencia Internacional para la Energía, sectores como automoción, tecnología, defensa y energía serían los potencialmente más afectados por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

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Sin efecto sobre la guerra

En paralelo, las autoridades chinas han subrayado una vez más que los intentos de Washington de aislar la economía iraní no darán resultado. "Solo azuzarán los conflictos, provocarán riesgos colaterales, perturbarán el orden económico y financiero mundial y menoscabarán los derechos e intereses de otros países", han advertido, antes de reclamar la vuelta a la vía del diálogo y la negociación.