Israel registra cifras récord de emigración, según un estudio de la Universidad de Tel Aviv

La Cúpula de la Roca en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén

Unos 90.000 israelíes abandonaron Israel durante al menos tres meses en 2025, una cifra que los investigadores consideran un nivel récord para el país y que podría traducirse en una salida de más de un año para la mayoría de ellos, según un estudio elaborado por la Universidad de Tel Aviv (TAU).

El informe estima que 90.922 israelíes salieron del país durante más de tres meses en 2025, frente a los 91.499 registrados en 2024 y los 86.598 de 2023. Estas cifras contrastan con la media de unos 60.000 emigrantes anuales registrada entre 2010 y 2019.

El estudio ha sido elaborado a partir de datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, que todavía no ha publicado sus cifras definitivas correspondientes a 2025. Ante esta ausencia, los investigadores de la TAU han utilizado como referencia el periodo de tres meses para definir a los emigrantes, después de constatar que quienes permanecen fuera del país durante más tiempo tienden a prolongar su estancia durante más de un año.

"De cara al futuro, y si no hay cambios, crece la preocupación de que la emigración procedente de Israel aumente de forma que ponga en peligro la seguridad y economía israelíes", ha advertido el profesor Itai Ater, responsable del estudio.

No obstante, el investigador ha puntualizado que los datos disponibles hasta ahora "no representan un riesgo para la resiliencia de Israel", aunque sí reflejan una tendencia que alcanza niveles récord.

PREOCUPACIÓN POR LA PÉRDIDA DE CAPITAL HUMANO

La Universidad de Tel Aviv sitúa el aumento de la emigración en un contexto de creciente inestabilidad política y de seguridad. El debate público sobre la salida de ciudadanos se intensificó tras la llegada al poder en 2022 del actual Gobierno de Benjamin Netanyahu y su impulso de una reforma judicial que provocó protestas multitudinarias en todo el país.

A esta situación se sumaron posteriormente los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, así como las sucesivas escaladas de tensión con otros países de la región, especialmente con Irán.

El estudio advierte de que un incremento sostenido de la emigración podría tener efectos especialmente relevantes sobre la economía israelí, debido a la importancia del capital humano altamente cualificado."La economía israelí no es rica en recursos naturales, y se basa en gran medida en capital humano de alta calidad que se concentra en la industria de alta tecnología y otros campos intensivos en conocimiento", explica la universidad.

Los investigadores insisten en que las cifras actuales no constituyen por sí mismas una amenaza para Israel. El principal riesgo, según el informe, aparecería si la emigración continúa aumentando y se rompe el equilibrio existente con la llegada de nuevos inmigrantes.

En este sentido, el estudio considera que el mantenimiento de los niveles actuales o un eventual incremento de las salidas constituye un elemento que deberá ser vigilado por las autoridades israelíes por sus posibles efectos sobre la economía y la capacidad del país para retener talento.