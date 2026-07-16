EEUU golpea de nuevo Irán y prolonga a cinco días consecutivos su campaña de bombardeos

Estados Unidos completaba el pasado miércoles una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos militares en Irán, en la quinta jornada consecutiva de su campaña de bombardeos, con el objetivo declarado de reducir la capacidad de Teherán para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) informó de que los ataques alcanzaron centros de mando, instalaciones de defensa aérea, sistemas de vigilancia costera, bases de misiles y drones en distintos puntos del país, entre ellos Bandar Abbas, capital de la provincia de Hormozgan y enclave estratégico frente al estrecho de Ormuz.

Según el Ejército estadounidense, durante una operación de 90 minutos también fueron atacadas instalaciones de defensa costera y misiles de crucero en la isla de Tumb Mayor, en el golfo Pérsico. El CENTCOM aseguró que empleó munición de precisión para "mermar aún más" la capacidad de Irán de amenazar a los buques comerciales que transitan por la zona y reiteró que actúa siguiendo las instrucciones del presidente Donald Trump.

Horas antes, Trump evitó fijar un plazo a Irán antes de ordenar nuevos ataques contra infraestructuras consideradas esenciales. El mandatario aseguró que Teherán ha solicitado una reunión para negociar y anunció una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares (unos 8.700 millones de euros) en la industria de defensa, con la previsión de crear más de 4.000 empleos.

Por su parte, las autoridades iraníes confirmaron nuevos bombardeos en las proximidades de Bandar Abbas y en el condado de Sirik, ambos en la provincia de Hormozgan, aunque sin precisar el alcance de los daños.

Además, denunciaron un ataque en las inmediaciones del Hospital Shahid Baqbani, en Ahvaz, un centro especializado en pacientes oncológicos que tuvo que ser evacuado parcialmente tras el impacto de misiles en las cercanías.

El portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpour, informó de que la campaña militar estadounidense en julio ha causado al menos 35 muertos, entre ellos dos mujeres y un menor de edad, además de más de 300 heridos, de los que 72 permanecen hospitalizados. Las provincias de Hormozgan, Sistán y Baluchistán y Juzestán figuran entre las más afectadas.

Paralelamente, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber interceptado y destruido un dron enemigo de tipo MQ-9 en la zona de Andimeshk, en la provincia de Juzestán