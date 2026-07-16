Cinco hombres y una mujer en la mesa

Cinco hombres y una mujer se sentaron detrás de la mesa en el auditorio de Afundación en A Coruña para presentar el “Anuario 2026” que elabora el Foro Económico de Galicia desde hace diez años. Y por protocolo o elegancia institucional la cuota masculina podía llegar a la media docena. El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, escuchó sentado en primera fila los parlamentos del ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente del Foro Económico, Víctor Nogueira, su director y catedrático de la USC, Santiago Lago-Peñas, el editor del anuario, el periodista José Luis Gómez, la alcaldesa de A Coruña; Inés Rey; y el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, como anfitrión.

Con futuro despejado si queda gente para verlo, el chismorreo estaba en el desacuerdo por la financiación autonómica con el ministro de conferenciante y el conselleiro de oyente"

Inés Rey intervino de quinta, antes del cierre del ministro Arcadi y después del maestro José Luis Gómez, que entrega la edición del estudio a Pablo G. Quintas tras una década de fecundos análisis. Galicia crece al ritmo de la media estatal y por encima de la europea sin haber ganado población. “Sorprendente, lo nuestro no se entiende bien”. Con futuro despejado si queda gente para verlo, el chismorreo estaba en el desacuerdo por la financiación autonómica con el ministro de conferenciante y el conselleiro de oyente. “Hay que hablar más de financiación local y tiene que ser más transparente. Da igual la ideología, el estado de estrés municipal es tremendo y vamos a milagro diario”. Inés Rey, como vicepresidenta de la FEMP, se agarró al cable de la financiación para no empezar por el final.

“Quisiera hacer una reflexión para terminar o no sería yo”. Pausa, libretas preparadas. “Para mí es un honor estar en esta mesa rodeada de cinco hombres. Quiero felicitar a los hombres que escriben en el anuario, pero sólo hay una mujer, Rosa Crujeiras, la primera rectora en 500 años. No se puede crecer de ninguna manera si no se cuenta con la mitad de la población”. Lago-Peñas dijo tomarse la “reflexión” de la alcaldesa “como algo personal” e “injusto sin antes preguntar a cuántas mujeres se le pidió participar”. La imagen de sociedad igualitaria ya tropezaba con la mesa antes del alegato. Después el ministro salió del apuro: “Me recuerda a Nadia Calviño, dijo que no volvía a una mesa si era la única mujer”.