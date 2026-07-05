Trump se presenta como el guía de una nueva “era dorada” en Estados Unidos

Espectáculo pirotécnico que incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales desde diez puntos situados en torno al Monumento a Lincoln, el río Potomac y el West Potomac Park, iluminando el cielo durante unos 40 minutos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la celebración del 250.º aniversario del país con un discurso pronunciado en el National Mall de Washington D. C., donde reiteró algunos de los principales mensajes que maracaron sus intervenciones recientes. Durante 45 minutos, defendió que el comunismo representa un “cáncer” para el “imperio de la libertad” que, según afirmó, encarna Estados Unidos, y aseguró que el país seguirá enfrentándose a esa ideología si fuera necesario.

Trump insistió en un mensaje de optimismo sobre el futuro de la nación

Pese a las fuertes lluvias y a la intensa ola de calor que afectó al centro-este del país, el acto principal pudo celebrarse ante una multitud congregada en la capital. Trump insistió en un mensaje de optimismo sobre el futuro de la nación y afirmó que, aunque Estados Unidos es una de las repúblicas constitucionales más antiguas del mundo, “lo mejor está por venir”. También evocó la rivalidad histórica con el bloque comunista al señalar que las “barras y estrellas derrotaron al martillo y la hoz”, y volverán a hacerlo si fuera preciso.

Durante su intervención rindió homenaje a los veteranos de guerra, invitando al escenario a militares retirados como Arthur Rose, veterano de la Marina de 107 años y superviviente del Desembarco de Normandía; así como al capitán Ken Schubring, uno de los últimos supervivientes del ataque a Pearl Harbor. Ambos fueron reconocidos como ejemplos del sacrificio y la historia militar del país.

El presidente también dedicó parte de su discurso a asuntos de política interna, defendiendo la aprobación de la Ley Save America, una propuesta vinculada al registro electoral que exige a los votantes presentar una identificación y prueba de ciudadanía. Trump sostuvo que la medida es necesaria para consolidar el regreso de Estados Unidos y mantener la fortaleza del país, aunque la iniciativa afronta una compleja tramitación en el Capitolio.

Un país más grande y fuerte

Antes del espectáculo de fuegos artificiales, el mandatario volvió a presentarse como impulsor de una nueva “edad dorada” para Estados Unidos y aseguró el comienzo de una etapa de mayor prosperidad, fortaleza y liderazgo. Reiteró su compromiso de hacer el país “más grande, mejor y más fuerte” en beneficio de las futuras generaciones.

Las celebraciones estuvieron marcadas por tormentas eléctricas y temperaturas extremas

La jornada concluyó con un espectáculo de 850.000 “proyectiles” de fuegos artificiales lanzados desde diez puntos situados en torno al Monumento a Lincoln, el río Potomac y el West Potomac Park, durante 40 minutos. Las celebraciones estuvieron marcadas por tormentas eléctricas y temperaturas extremas que obligaron a evacuar recintos, retrasar actos y suspender temporalmente actividades en ciudades como Washington, Boston y Filadelfia. En la capital, los servicios de emergencia atendieron a 51 personas por problemas relacionados con el calor y trasladaron a 12 a hospitales.