EEUU impone un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones de Brasil y acusa a Lula de negociar "de mala fe"

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la imposición de un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil y ha acusado al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de no negociar "de buena fe" con Washington para alcanzar un acuerdo comercial.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ha explicado en un mensaje difundido en redes sociales que el presidente, Donald Trump, ha dado instrucciones al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) para aplicar el gravamen.

"Que no haya ninguna duda sobre el motivo: el presidente Lula y su Gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos", ha afirmado Rubio, quien ha sostenido que las políticas económicas del mandatario brasileño "son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado además que Lula "ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño" y ha defendido que los nuevos aranceles "son el precio que hay que pagar por ello".

Horas antes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había adelantado en una entrevista con Bloomberg TV que la Administración Trump previsiblemente adoptaría esta medida una vez concluida una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil.

Por el momento, Washington no ha precisado qué productos podrían quedar exentos de los nuevos aranceles ni la fecha exacta de su entrada en vigor.

La investigación comercial estadounidense sostiene que Brasil mantiene prácticas discriminatorias que perjudican a empresas norteamericanas, poniendo el foco especialmente en Pix, el sistema de pagos electrónicos impulsado por el Gobierno brasileño y utilizado de forma masiva en el país. Según Washington, las políticas adoptadas por Brasil favorecen este servicio frente a otros proveedores internacionales de medios de pago.

La decisión supone un giro respecto a los contactos mantenidos por ambos gobiernos a comienzos de julio, cuando Brasil y Estados Unidos habían intensificado las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo que redujera o eliminara los aranceles impuestos previamente por la Administración Trump a productos brasileños. Esos gravámenes habían sido justificados inicialmente por Washington como respuesta al proceso judicial abierto contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunto intento de golpe de Estado.