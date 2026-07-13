Estados Unidos sanciona al Ministerio de Turismo de Cuba y a otras nueve entidades estatales

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes nuevas sanciones contra el Ministerio de Turismo de Cuba y otras nueve entidades estatales, a las que acusa de canalizar ingresos hacia el Gobierno cubano y de sostener estructuras vinculadas a las fuerzas de seguridad y a la represión de la disidencia.

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que las medidas están dirigidas contra "los pilares interconectados" del aparato estatal cubano, incluyendo entidades que, según Washington, financian al Ejecutivo y a grupos paramilitares y de vigilancia.

Entre las organizaciones sancionadas figuran las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y las Brigadas de Respuesta Rápida, además de varias empresas estatales como Corporación Antillana Exportadora (Antex), Enetec, Coreydan y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar).

Las nuevas restricciones se producen en un momento de endurecimiento de la política de la Administración de Donald Trump hacia La Habana. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró recientemente que Estados Unidos seguirá utilizando "todas las herramientas a su disposición" para promover cambios políticos y económicos en la isla y afrontar lo que considera amenazas para la seguridad nacional.

Desde comienzos de año, Washington ha intensificado la presión sobre Cuba con nuevas medidas, entre ellas un bloqueo energético y la advertencia de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

El Gobierno cubano rechaza estas acusaciones. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha denunciado en repetidas ocasiones que las sanciones estadounidenses constituyen un "castigo colectivo" contra la población y responsabiliza a Washington del agravamiento de la crisis económica y energética que atraviesa el país.