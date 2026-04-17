EEUU reivindica las autocracias en los países árabes: "Esta parte del mundo solo respeta una cosa"

El enviado de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, ha reivindicado el valor de las autocracias como único modelo que funciona a la hora de preservar la estabilidad en los países árabes.

"Me van a criticar por decir esto, porque es antidemocrático, pero lo único que ha funcionado son los regímenes con un liderazgo poderoso", ha profundizado Barrack, también embajador de Washington en Turquía, para añadir que las revoluciones de la Primavera Árabe ya se han "difuminado, evaporado" y "los países que se han puesto el disfraz de democracia han fracasado".

"Esta parte del mundo solo respeta una cosa: el poder", ha abundado durante su comparecencia en un foro diplomático en Turquía, antes de apuntar que "Siria es un gran ejemplo de ello" con el presidente Ahmed Al Shara al frente.

"Es un líder poderoso, fuerte y valiente con el que la gente puede no estar de acuerdo, pero ven que está liderando el país hacia alguna parte", ha destacado sobre quien, como líder del grupo yihadista Hayat Tahir al Sham, abanderó la ofensiva final que acabó derrocando al entonces mandatario Bashar al Assad y puso fin así a medio siglo de control familiar sobre el país.