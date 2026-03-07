EEUU sella una coalición militar contra el narcotráfico con 16 países latinoamericanos

Una nueva coalición militar contra el narcotráfico formada por 17 países de América. Es lo que ha anunciado Donald Trump en la cumbre convocada en Miami junto con una docena de dirigentes latinoamericanos políticamente afines.

"Vamos a tumbarlos de una buena vez. Podemos hacerlo. Vamos a ir más en serio", ha recalcado Trump en referencia a los cárteles, antes de incidir en que el compromiso sellado hoy pasa por utilizar fuerza militar letal para destruir las redes de “los siniestros terroristas de los cárteles de una vez por todas”.

Y, para ello, se servirán de "armas asombrosas" y de la “mayor potencia mundial”, que es Estados Unidos, que está decidida a liberar al continente del yugo de los cárteles. De hecho, ha ofrecido a los líderes latinoamericanos afines emplear misiles de su país para acabar con los líderes del narcotráfico y con el control que ejercen sobre algunos estados.

En este punto, Trump ha admitido que hay países que no quieren proceder de este modo, como México. De hecho, ha asegurado que su presidenta —“una mujer muy buena, bella y con una voz bonita”— ha rechazado su planteamiento de “erradicar” los cárteles y ahora “están haciéndose con el poder de ese país. Los cárteles gobiernan México", ha reiterado una afirmación que ya ha lanzado en otras ocasiones.

“No voy a aprender vuestro puñetero idioma”

En su intervención, Trump ha mencionado a algunos de los dirigentes presentes, como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Costa Rica, Rodrigo Chávez; y el de República Dominicana, Luis Abinader.

También ha citado al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien "ha hecho uno de los mejores negocios inmobiliarios de la historia" porque "se ha comprado el Canal por un dólar"; y a su "amigo" Javier Milei, presidente de Argentina, quien logró "una gran victoria" después de recibir su apoyo. "Estaba varios puntos por detrás y subió como un cohete", se ha reivindicado.

Frente a todos ellos, Trump ha desdeñado la lengua española. "No voy a aprender vuestro puñetero idioma. No tengo tiempo. Está bien que haya idiomas, pero yo no voy a invertir tiempo en aprender vuestro idioma", ha dicho.