Trump avanza que “pronto” atacará por tierra a los cárteles que “dirigen México”

Tensión en Latam
Seis días después de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, Donald Trump ha avanzado que sus tropas comenzarán con ataques terrestres contra los cárteles que "dirigen" México.
"Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que su estrategia de ataques a narcolanchas —que deja más de un centenar de muertos en el Caribe y el Pacífico— ha permitido eliminar el 97% de las drogas que llegan a Estados Unidos por mar.
"Hemos hecho un muy buen trabajo", se ha felicitado el inquilino de la Casa Blanca, pero ha apuntado que, pese a ello, "los cárteles siguen actuando y matan a 250.000 o 300.000 personas cada año" en su país. "Son cifras demasiado altas", ha advertido.
Ya el pasado día 5, Trump llamó a México a "ponerse las pilas" en su lucha contra el narcotráfico, aunque llegó a avanzar públicamente que su administración tendría que "hacer algo" en el país centroamericano.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ya había criticado el ataque de Estados Unidos a Venezuela, rechazó entonces "intervenciones de otros gobiernos.
