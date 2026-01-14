Trump cita el canal de Panamá como "la mayor inversión" de EEUU y "la más rentable"

La cesión del control sobre el canal de Panamá en 1977 al país que atraviesa esta infraestructura todavía irrita a Donald Trump. En más de una ocasión ha verbalizado su pretensión de hacerse con un paso que es clave para los intereses económicos de Estados Unidos y, al igual que ocurre con la isla danesa de Groenlandia, no ha descartado recurrir al ejército para conseguirla. El mismo día que su secretario de Estado, Marco Rubio, se reunía con los ministros panameños de Exteriores y de Asuntos del Canal, el presidente norteamericano volvía a reivindicar la importancia del canal.

"Fue la mayor inversión, en términos relativos, que este país haya hecho jamás", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado que también ha sido "la más rentable" que se ha desarrollado, pues "gana muchísimo dinero" con los peajes que impone a los, aproximadamente, 36 buques que cruzan por sus instalaciones cada día.

En la actualidad, el 6% del comercio global circula entre los océanos Atlántico y Pacífico a través de una vía que fue construida por Estados Unidos a principios del siglo XX, pero que ha tenido que ser reformada por Panamá para permitir el paso de embarcaciones de gran tamaño como las que hoy operan.

Pese a ello, Trump ha hecho hincapié en que el coste de esa infraestructura "equivaldría hoy a billones de dólares", de modo que ha reprobado que el presidente Jimmy Carter acordase ceder su control por solo "un dólar". "Lo regaló", ha incidido, a pesar de que "unos 36.000 operarios" norteamericanos fallecieron durante su construcción a causa "del mosquito", en referencia a la malaria. "Obtuvimos un dólar por lo más caro y lo más rentable construido por Estados Unidos", ha censurado.