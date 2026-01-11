Elevan hasta casi 500 los muertos en las protestas en Irán

Al menos 490 personas han muerto y más de 10.000 han sido detenidas en Irán en el marco de las protestas iniciadas hace 15 días en las principales ciudades del país.

Son datos del último balance de la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, que ha precisado que 169 de los detenidos son menores de edad.

La cifra de muertos, que multiplica por cuatro la cantidad dada a conocer hoy por la misma entidad, no ha sido corroborada por las autoridades y tampoco coincide con la estimada por otras organizaciones. Por ejemplo, el Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Noruega, informa de 192 fallecidos, aunque admite que "algunas fuentes hablan de más de 2.000".

Mientras el país continúa sin internet —una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas—, la fiscalía general de Irán ha aseverado que todos los manifestantes son mohareb (enemigos de Alá), un delito tipificado que prevé la pena de muerte como castigo. Y, de hecho, los medios públicos han confirmado arrestos en masa de "alborotadores" en las protestas.

Luto oficial

En medio de esta situación, el gobierno iraní ha anunciado tres días de luto nacional por los fallecidos durante las protestas.

"El presidente Pezeshkian está profundamente conmovido por la pérdida de los queridos hijos de la patria y se suma al gobierno en el duelo por los orgullosos y honorables mártires", ha informado la agencia de noticias oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, Tasnim.

Además, el gobierno ha convocado una Marcha Nacional por la Resistencia que se celebrará este mismo lunes y que pretende ser una demostración de fuerza en las calles tras las protestas y disturbios.