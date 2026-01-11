Trump se ofrece para “ayudar” a derrocar a los ayatolás en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido su ayuda para "liberar" Irán, en un nuevo mensaje de respaldo a los manifestantes que llevan días con masivas protestas en distintos puntos del país.

"Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!", ha manifestado el mandatario norteamericano en su red social.

Las protestas en Irán arrancaron en los últimos días de 2025 a raíz de las quejas por la depauperación de la moneda nacional, el rial, pero a medida que avanzaban los días fueron tomando un cariz más político.

De hecho, se han producido numerosos disturbios, mientras los muertos se cuentan por decenas y los detenidos, por cientos.

Si bien el gobierno iraní aseguró inicialmente comprender los motivos detrás de las manifestaciones, debido a las dificultades económicas del país, en los últimos días ha acusado a Estados Unidos e Israel de estar instigando estos movimientos e incentivando su cariz violento para tratar de derrocar al régimen de los ayatolás. Además, anunció un endurecimiento de la represión contra las protestas.

¿Regreso de los sah?

En medio de esta situación, y con el país sumido en un corte de internet desde hace dos días en un intento de las autoridades iraníes de contener la difusión de información, el hijo mayor del último sah amaga con volver del exilio que ha sufrido su familia tras la Revolución Islámica de 1979.

Desde Estados Unidos, Reza Pahlaví ha llamado a la población iraní a convocar una huelga general para redoblar la presión sobre el gobierno. "Me preparo para regresar a mi patria y estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca", aseguró el heredero a través de X.