Irán amenaza con atacar las bases de EE.UU. si interfiere en sus asuntos

Irán ha lanzado una dura réplica a Estados Unidos para advertirle de las consecuencias de interferir en su política nacional.

Después de que Trump ofreciese su ayuda para "liberar" al país del régimen de los ayatolás a la vista de las multitudinarias protestas que tienen lugar en los últimos días en distintos puntos del país, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha advertido de que un ataque militar estadounidense ocasionaría represalias.

En este sentido, ha dejado claro que tanto Israel como las bases regionales de Estados Unidos se convertirían en "objetivos legítimos" de ataques militares.

Y es que, en los últimos días, las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de avivar las protestas e interferir en los asuntos internos. Por su parte, el ayatolá Jamenei ha censurado la "altanería" y la "arrogancia" del presidente norteamericano , a quien ha avisado de que "caerá".