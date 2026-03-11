La Embajada de España en Argentina reúne a mujeres de españolas en un acto por el Día Internacional de la Mujer

La Embajada de España en Argentina acogió el pasado 9 de marzo un encuentro con motivo del Día Internacional de la Mujer, bajo el título “Mujeres protagonistas: voces hispanoamericanas”, que reunió a destacadas representantes de la comunidad española en Buenos Aires.

El acto se celebró al mediodía en la Cancillería de la Embajada y fue organizado por invitación del embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, con el objetivo de poner en valor el papel de las mujeres españolas e hispanoamericanas en los ámbitos cultural, social y comunitario.

El embajador Joaquín Arístegui | Centro Andaluz de Buenos Aires

Entre las asistentes se encontraba la tesorera del Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires, Bechy Portela, junto a numerosas mujeres de la colectividad española que participaron en una jornada marcada por las reflexiones y testimonios personales.

Durante el encuentro se presentaron diversas ponencias que abordaron la trayectoria profesional, la participación en la vida comunitaria y el papel de la mujer en la diáspora española.

Una de las intervenciones estuvo a cargo de Paula Palicio Noriega, directora del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), quien destacó los distintos programas culturales que desarrolla la institución y su papel como punto de encuentro para la comunidad española y el intercambio cultural entre España y Argentina.

Maite Michelón durante su intervención | Centro Andaluz de Buenos Aires

También intervino Maite Michelón, quien ofreció una reseña de su trayectoria personal desde su llegada a Argentina, relatando las dificultades y oportunidades que encontró en el camino hasta consolidarse profesionalmente, en un testimonio que despertó gran interés entre los asistentes.

Por su parte, María Teresa Michelón Martínez, una de las figuras más reconocidas de la comunidad española en el exterior, participó en el encuentro recordando su experiencia de representación institucional. Michelón es presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires y ha sido además una activa representante en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Julia Hernández otra de las mujeres participantes | Centro Andaluz de Buenos Aires

La jornada sirvió para reconocer la contribución de las mujeres de la comunidad española en Argentina, visibilizar sus experiencias y reforzar los vínculos entre las instituciones españolas y la colectividad en el país.