Más de 2,5 millones para ayudar a las familias retornadas a empezar una nueva vida en Galicia
AYUDAS EXTRAORDINARIAS
El plazo de presentación de solicitudes se abre este viernes y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, permitiendo a las personas interesadas tramitar su solicitud durante varios meses
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la convocatoria de las ayudas extraordinarias dirigidas a personas emigrantes gallegas retornadas para el ejercicio 2026, con un crédito inicial de 2,5 millones de euros que podrá ampliarse según la demanda y que se estima permitirá apoyar a alrededor de 1.000 familias que regresan a la comunidad.
Las ayudas forman parte de la Estratexia Galicia Retorna, el paquete de medidas del Gobierno gallego para facilitar el regreso y la integración de las personas que vuelven a vivir a Galicia tras un período de residencia en el exterior. Podrán beneficiarse de estas subvenciones los gallegos nacidos en la comunidad, sus descendientes y los cónyuges o parejas de hecho que hayan residido fuera de España al menos dos años antes de retornar —siendo éste posterior al 1 de enero de 2024—.
El importe máximo por unidad familiar es de 6.000 euros y se estructura en diferentes apoyos: incluye ayudas de carácter general, un complemento específico para familias con hijos menores —1.000 euros por hijo hasta el segundo, y 1.500 euros por cada hijo a partir del tercero— y un incremento del 25 % si la familia se establece en un municipio rural. Además, se contempla una ayuda fija de 500 euros por unidad familiar para hacer frente a los gastos derivados de las primeras gestiones necesarias para acceder a una vivienda.
El plazo de presentación de solicitudes se abre este viernes y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, permitiendo a las personas interesadas tramitar su solicitud durante varios meses.
Desde el inicio de esta línea de apoyo en 2018, las ayudas han superado los 16 millones de euros y han beneficiado a más de 6.500 familias reestablecidas en Galicia, procedentes de más de 60 países. Entre los países de origen más frecuentes figuran Venezuela, Cuba y Argentina. Asimismo, en las convocatorias recientes se observa un crecimiento de retornados más jóvenes y un 54 % de beneficiarias mujeres, reflejo de la evolución demográfica del retorno.
Las ayudas extraordinarias al retorno se suman a otros instrumentos de apoyo de la Estratexia Galicia Retorna, que también incluye programas de inserción laboral, emprendimiento y acompañamiento durante el proceso de retorno para fortalecer la fijación de población y el desarrollo económico en la comunidad.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
¿Por qué Feijóo vincula la Ley de Nietos y la regularización de migrantes con cambios en el censo electoral?
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
¿Votan los migrantes en las elecciones? Qué dice la ley y por qué el debate ha vuelto al centro de la política
REGULACIÓN DE INMIGRANTES
Abierto el plazo de aportaciones al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes
Lo último
Guerra en ucrania
Putin dejará de bombardear Ucrania durante una semana
RECONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Fabiola García acusa al Gobierno de "poner palos en las ruedas" tras admitir el Constitucional el recurso sobre dependencia