Más de 2,5 millones para ayudar a las familias retornadas a empezar una nueva vida en Galicia

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la convocatoria de las ayudas extraordinarias dirigidas a personas emigrantes gallegas retornadas para el ejercicio 2026, con un crédito inicial de 2,5 millones de euros que podrá ampliarse según la demanda y que se estima permitirá apoyar a alrededor de 1.000 familias que regresan a la comunidad.

Las ayudas forman parte de la Estratexia Galicia Retorna, el paquete de medidas del Gobierno gallego para facilitar el regreso y la integración de las personas que vuelven a vivir a Galicia tras un período de residencia en el exterior. Podrán beneficiarse de estas subvenciones los gallegos nacidos en la comunidad, sus descendientes y los cónyuges o parejas de hecho que hayan residido fuera de España al menos dos años antes de retornar —siendo éste posterior al 1 de enero de 2024—.

El importe máximo por unidad familiar es de 6.000 euros y se estructura en diferentes apoyos: incluye ayudas de carácter general, un complemento específico para familias con hijos menores —1.000 euros por hijo hasta el segundo, y 1.500 euros por cada hijo a partir del tercero— y un incremento del 25 % si la familia se establece en un municipio rural. Además, se contempla una ayuda fija de 500 euros por unidad familiar para hacer frente a los gastos derivados de las primeras gestiones necesarias para acceder a una vivienda.

El plazo de presentación de solicitudes se abre este viernes y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, permitiendo a las personas interesadas tramitar su solicitud durante varios meses.

Desde el inicio de esta línea de apoyo en 2018, las ayudas han superado los 16 millones de euros y han beneficiado a más de 6.500 familias reestablecidas en Galicia, procedentes de más de 60 países. Entre los países de origen más frecuentes figuran Venezuela, Cuba y Argentina. Asimismo, en las convocatorias recientes se observa un crecimiento de retornados más jóvenes y un 54 % de beneficiarias mujeres, reflejo de la evolución demográfica del retorno.

Las ayudas extraordinarias al retorno se suman a otros instrumentos de apoyo de la Estratexia Galicia Retorna, que también incluye programas de inserción laboral, emprendimiento y acompañamiento durante el proceso de retorno para fortalecer la fijación de población y el desarrollo económico en la comunidad.