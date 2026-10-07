Más de 2,7 millones de españoles en el exterior votarán en las próximas elecciones del 29 de noviembre

Un total de 2.747.688 españoles residentes en el extranjero votarán en las próximas elecciones a las Cortes Generales, tal y como figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) cerrado el 1 de agosto de 2026. La cifra supone 419.428 electores más que en las elecciones generales de julio de 2023, cuando el censo exterior ascendía a 2.328.260, un crecimiento del 18%.

Sin embargo, el número de inscritos no permite conocer todavía cuántos podrán ejercer finalmente su derecho al voto. La cifra está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares adoptadas en septiembre en relación con determinados nuevos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.

El alto tribunal tiene pendiente pronunciarse en los próximos días, después de que, tras conocerse la convocatoria electoral, se haya abierto un periodo de alegaciones. La Abogacía del Estado cifró en unos 169.000 los posibles afectados por las medidas cautelares.

La cuestión afecta a descendientes de españoles que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática y cuya inscripción electoral queda condicionada por la forma en que acreditaron el exilio de sus progenitores o abuelos. A la espera de la decisión definitiva del Supremo, quienes se encuentren afectados por la medida deberán acreditar individualmente las circunstancias exigidas para poder votar desde el extranjero, salvo las excepciones contempladas.

A esta incógnita se suma la actualización del propio censo. Entre el 12 y el 19 de octubre, los electores podrán consultar el CERA y presentar reclamaciones por exclusiones o inclusiones indebidas, además de actualizar determinados datos de inscripción. Las reclamaciones que sean estimadas se incorporarán al censo electoral.

Madrid concentra el mayor número de electores del exterior

Por circunscripciones, Madrid encabeza el CERA con 494.799 inscritos, seguida de Barcelona, con 262.386; A Coruña, con 177.695; Pontevedra, con 149.329; Asturias, con 142.710; Santa Cruz de Tenerife, con 124.555; Ourense, con 110.503, y Valencia, con 82.256.

Por países de residencia, Argentina registra 520.203 electores, Francia 265.212, Estados Unidos 211.479, México 191.062, Cuba 169.038, Alemania 156.409, Reino Unido 153.126, Brasil 135.013, Venezuela 130.363 y Suiza 119.122.

Los plazos

La Oficina del Censo Electoral enviará de oficio la documentación electoral entre el 24 y el 30 de octubre, mientras que las papeletas serán remitidas entre el 4 y el 8 de noviembre. Si se producen impugnaciones de candidaturas, este segundo envío podrá retrasarse hasta el 14 de noviembre.

Los electores podrán votar por correo hasta el 24 de noviembre o depositar su voto en urna en los centros habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 21 y el 26 de noviembre.

Además, los españoles inscritos en el CERA que se encuentren temporalmente en España podrán solicitar el voto por correo hasta el 19 de noviembre y remitirlo hasta el 25 de noviembre.

Por su parte, los españoles residentes en España que se encuentren temporalmente en el extranjero podrán votar mediante el procedimiento ERTA, siempre que se inscriban como no residentes en el Registro de Matrícula Consular y soliciten la documentación electoral antes del 31 de octubre.

Así, 2.747.688 electores constituyen por ahora la cifra oficial del CERA para el 29-N, pero el número definitivo de españoles que podrán votar desde el exterior quedará condicionado a la resolución del Tribunal Supremo y a las reclamaciones que se presenten durante el periodo extraordinario de consulta del censo.