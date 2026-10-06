El Supremo decidirá en próximos días sobre el voto de los beneficiarios de la ley de nietos el 29-N

El Tribunal Supremo ha decidido abrir un plazo de dos días para que, a la vista de la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, las partes presenten alegaciones sobre la suspensión del derecho a voto de los nuevos nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos.

Según marca la ley que rige sobre los procesos electorales en España, el censo para los comicios que ayer anunció Pedro Sánchez es el cerrado a 1 de agosto. Sin embargo, dado que el alto tribunal puso en pausa la facultad para acudir a las urnas de las personas que obtuvieron el pasaporte español sin acreditar debidamente su condición de descendientes de exiliados, tanto Vox como Iustitia Europa reclamaron al órgano judicial que tomase medidas para impedir su participación.

En concreto, a través de dos providencias, el tribunal abre este plazo de alegaciones antes de resolver sobre el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar de las inscripciones en el censo electoral de residentes ausentes.

A partir de ahí, con todas las formulaciones sobre la mesa, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tomará una decisión que clarifique los derechos de participación de la nueva ciudadanía española en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.