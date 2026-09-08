Más de 20 millones de personas en Brasil hablan o entienden español

Más de veinte millones de personas hablan o conocen el español en Brasil. Es la principal conclusión de un estudio publicado por el Instituto Cervantes, que recoge que al menos un 9% de la población brasileña utiliza la lengua castellana.

El informe ha sido elaborado a partir de los datos del censo de 2022 y de fuentes demográficas, migratorias y educativas, e incluye tanto a los hablantes con dominio nativo (más de 1,80 millones) como a aquellos que poseen habilidades limitadas en la lengua de Machado, que rozan la cifra de 20,2 millones.

El primer grupo lo conforma básicamente una red hispanohablante procedente de la inmigración, a la que se suman también los denominados hablantes por herencia y residentes de zonas fronterizas con alguno de los siete países de habla hispana que rodean Brasil. En esos lugares, el contacto entre ambas lenguas forma parte de la vida cotidiana en la educación, el trabajo, los servicios y el comercio.

La educación constituye otro de los factores decisivos para explicar la presencia del español en Brasil. Tras más de una década de incorporación de esta lengua a la enseñanza secundaria, el informe estima que 16,6 millones de antiguos alumnos conservan algún grado de competencia en español.

Con todo, el estudio concluye que el español no puede considerarse únicamente una lengua extranjera o de inmigración en Brasil. "Su arraigo educativo, social y fronterizo le confiere una dimensión relevante de la realidad lingüística del país que debe ser atendida en sus políticas educativas, sociales y culturales", sostienen los autores, partidarios de reforzar la oferta de cursos de castellano en la enseñanza media.