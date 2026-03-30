Más de 40.000 argelinos estudian español: el Instituto Cervantes inaugura oficialmente su centro en Orán

El Instituto Cervantes ha inaugurado oficialmente un nuevo centro en Orán, un moderno edificio en el barrio residencial de Saint Hubert, que desde 2019 acoge sus instalaciones. La ceremonia contó con la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como con la presencia del director del centro, Juan Manuel Cid Muñoz, el embajador de España en Argelia, Ramiro Fernández Bachiller, y la directora de Cultura de Orán, Bouchra Salhi.

El centro de Orán, junto con el de Argel, representa un importante eje de enseñanza del español en Argelia, donde 40.000 alumnos cursan español en educación primaria y secundaria, y 3.500 en la universidad. En 2025, el centro de Orán registró 4.091 matrículas, frente a 3.095 en 2024, mientras que los exámenes DELE pasaron de 190 a 306 pruebas realizadas, consolidando la ciudad como un punto de referencia de la lengua española en el país.

Durante la inauguración, Albares destacó la labor del Instituto Cervantes en la difusión del español y el fortalecimiento de los lazos culturales entre España y Argelia. El ministro visitó la biblioteca del centro, dedicada al fotógrafo Francesc Boix, conocido por documentar los horrores de los campos de concentración nazis y cuya obra sirvió como evidencia en los juicios de Nuremberg y Dachau.

El Instituto Cervantes tiene presencia en Argelia desde 1990, primero como centro cultural dependiente del consulado en Orán y posteriormente como antena del centro de Argel, con aulas externas en Mostaganem, Tremecén, Sidi Bel Abbes y Mascara. Desde 2008 funciona como centro independiente, y su actual edificio en Saint Hubert acoge todas las actividades desde 2019.

Argelia se sitúa como el tercer país del mundo por volumen de alumnos en la red de Institutos Cervantes, con ambos centros entre los diez primeros de la red en número de matrículas, consolidando la enseñanza del español en el norte de África.