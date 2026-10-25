El 6,5% de los españoles vive en el extranjero: más de 3,2 millones de ciudadanos están inscritos en el PERE

Más de tres millones de personas con nacionalidad española residen habitualmente fuera de España. El dato oficial del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), correspondiente al 1 de enero de 2026, sitúa esta población en 3.202.002 personas, un 5,1% más que en el año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el registro figuran españoles que se trasladaron al extranjero por motivos económicos, familiares, profesionales o académicos, pero también miles de descendientes de españoles nacidos fuera del país que han adquirido o conservado la nacionalidad de sus progenitores o antepasados.

Para comprender el alcance de esta población es necesario distinguir entre dos registros oficiales que suelen aparecer juntos en las estadísticas sobre la diáspora: el PERE y el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Aunque ambos recogen información sobre españoles que viven en el exterior, tienen finalidades diferentes y sus cifras no deben confundirse.

¿Qué porcentaje de españoles vive fuera del país?

Los 3,2 millones de inscritos en el PERE representan aproximadamente el 6,5% de la población española, si se comparan con una población residente en España de alrededor de 49,6 millones de habitantes a comienzos de 2026. Esto equivale a algo más de seis personas de cada cien dentro de esa comparación estadística.

El PERE contabiliza a los ciudadanos españoles que residen habitualmente en el extranjero, mientras que las cifras de población de España se refieren a quienes viven dentro del territorio nacional. Por ello, el 6,5% expresa una proporción aproximada de la población española residente en el exterior respecto a la población que vive en España; no es el porcentaje de emigrantes sobre una única población total.

La diferencia es relevante porque el número de españoles que viven fuera no equivale al de personas nacidas en España que emigraron. Una parte considerable del PERE está formada por personas nacidas en otros países que poseen la nacionalidad española por descendencia. En consecuencia, el registro refleja tanto la emigración propiamente dicha como la dimensión histórica y familiar de la ciudadanía española en el extranjero.

PERE: el registro de los españoles que residen habitualmente fuera de España

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) es el registro administrativo que recoge a los ciudadanos de nacionalidad española que tienen su residencia habitual fuera de España y constan inscritos como residentes en el Registro de Matrícula Consular correspondiente.

La inscripción consular como residente en el exterior implica que un ciudadano, cuando emigra, deja de figurar como residente en el padrón municipal de su localidad española de procedencia y pasa a constar en el registro de españoles residentes en el extranjero. El PERE, por tanto, no es un censo electoral. Su función principal es estadística y administrativa, y comprende a personas de todas las edades, incluidos los menores. Por tanto, sus cifras no representan exclusivamente a quienes tienen derecho a votar en unas elecciones.

Esta distinción resulta especialmente importante cuando se habla de los descendientes de emigrantes y de las nuevas vías de acceso a la nacionalidad española. Una persona nacida en Argentina, Cuba, Venezuela, México o cualquier otro país puede figurar en el PERE si tiene nacionalidad española y reside habitualmente fuera de España, aunque nunca haya vivido en territorio español.

La evolución del padrón también permite observar cómo cambian las comunidades españolas en el exterior. Un incremento del número de inscritos puede responder a nuevos desplazamientos desde España, pero también a la incorporación de personas que obtienen la nacionalidad y se inscriben en los consulados sin haber emigrado previamente desde España.

CERA: el censo de los españoles en el exterior con derecho a voto

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) es el registro electoral de los españoles que residen habitualmente en el extranjero y cumplen los requisitos para formar parte del censo electoral. Su finalidad es permitir que los ciudadanos inscritos puedan ejercer el derecho al voto en los procesos electorales en los que les corresponda participar.

A diferencia del PERE, el CERA no incluye a todos los ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Los menores de edad, por ejemplo, pueden figurar en el PERE, pero no forman parte del censo electoral mientras no alcancen la edad legal para votar. También existen diferencias derivadas de los requisitos y procedimientos propios de la inscripción electoral.

A 1 de agosto de 2026, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) contabilizaba 2.747.688 electores. Durante los siete primeros meses de 2026, ocho países europeos sumaron 16.507 inscritos en el CERA, un incremento cercano al 2%.

En ese mismo periodo, Argentina, el país con el mayor número de electores españoles residentes en el extranjero, incorporó 22.473, alrededor de un 4%. La distribución territorial dentro de España también muestra la diversidad de los vínculos de los electores residentes fuera del país.

Galicia encabeza la relación por comunidades autónomas de inscripción, con 513.863 electores, seguida de Madrid, con 494.799; Cataluña, con 340.349; Andalucía, con 311.016; Canarias, con 190.190; Castilla y León, con 186.221; la Comunidad Valenciana, con 150.017, y Asturias, con 142.710.