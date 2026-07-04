Más del 75% de los jóvenes españoles que residen en el extranjero quiere regresar a España

Más del 75 % de los jóvenes españoles residentes en el extranjero manifiesta su intención de regresar a España en algún momento, si bien las dificultades para encontrar un empleo estable, acceder a una vivienda y alcanzar una seguridad económica siguen siendo los principales obstáculos para hacer realidad ese proyecto.

Así se desprende del estudio 'Trayectorias: Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno', elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La investigación ofrece una radiografía de las experiencias, expectativas y necesidades de la población española de entre 20 y 39 años que reside fuera del país, con el objetivo de orientar futuras políticas públicas dirigidas a este colectivo.

El informe se basa en una encuesta digital realizada entre febrero y mayo de 2026, que obtuvo 2.601 respuestas, complementadas con 31 entrevistas en profundidad a representantes del ámbito académico, institucional y asociativo. El trabajo proporciona una imagen actualizada de las trayectorias migratorias de una generación que, en muchos casos, salió de España en busca de mejores oportunidades profesionales o formativas.

Uno de los aspectos más destacados del estudio es que el deseo de regresar no depende únicamente de una cuestión emocional o de arraigo. Los jóvenes consultados señalan que la decisión está estrechamente vinculada a las condiciones que puedan encontrar en España. El acceso al empleo encabeza la lista de factores determinantes, seguido por la dificultad para acceder a una vivienda y por la situación económica general.

En este sentido, los participantes consideran prioritario que las administraciones impulsen medidas de apoyo a la inserción laboral, programas específicos para facilitar el acceso a la vivienda y ayudas económicas o incentivos fiscales que hagan más viable el retorno. También reclaman una mayor agilidad en la homologación de títulos, el reconocimiento de la experiencia profesional adquirida en el extranjero y una información más clara sobre los recursos disponibles para quienes desean regresar.

Sonia Rozalén, responsable del proyecto 'Trayectorias', ha explicado los resultados de esta investigación a partir de la encuesta de +2.000 jóvenes en 95 países | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El estudio refleja, además, el elevado nivel de cualificación de esta generación emigrada. Entre quienes nacieron o se socializaron en España —el 82 % de las personas encuestadas—, casi seis de cada diez cuentan con un máster o estudios de posgrado. La principal causa de la emigración fue la aceptación de una oferta de trabajo (60,7 %), seguida de la participación en programas de movilidad o becas (24 %), el aprendizaje de idiomas y el interés por conocer otros países.

En cuanto a la experiencia laboral en el exterior, los jóvenes destacan como principales ventajas los salarios, la cultura organizativa de las empresas, las oportunidades de desarrollo profesional, la conciliación entre la vida personal y laboral y la estabilidad en el empleo. Estos elementos explican, en parte, por qué muchos condicionan su regreso a que España pueda ofrecer unas condiciones similares.

La investigación también pone de manifiesto la diversidad del colectivo de españoles residentes en el exterior. Además de quienes nacieron en España, el estudio incluye jóvenes con nacionalidad española que nunca han residido en el país, personas nacionalizadas que posteriormente emigraron y ciudadanos cuya movilidad estuvo motivada por decisiones familiares. Entre los principales destinos figuran Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y Argentina.

Otro dato relevante es que cerca de la mitad de los jóvenes nacidos en España asegura estar inscrita en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), mientras que un porcentaje significativo afirma no estar registrado o desconoce su situación administrativa, lo que evidencia el margen de mejora existente en la conexión institucional con la ciudadanía española en el exterior.

En primer término la secretaria de Estado de Migraciones durante la preentacioin del estudio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Los responsables del estudio consideran que estos resultados constituyen una herramienta clave para diseñar políticas públicas más ajustadas a la realidad de la juventud emigrada. El objetivo es favorecer el retorno de quienes desean volver y reforzar los vínculos con una generación altamente cualificada que mantiene una estrecha relación con España.

El estudio fue presentado esta semana en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en un acto en el que participaron la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo; y representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, entidad que ha colaborado en el desarrollo técnico y metodológico de la investigación.