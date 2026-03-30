"Trayectorias": un retrato en forma de preguntas de la vida de los jóvenes españoles en el extranjero

No es solo una encuesta."Trayectorias" funciona casi como un espejo en el que miles de jóvenes españoles en el extranjero pueden verse reflejados. A través de decenas de preguntas, el cuestionario recorre su vida fuera de España: quiénes son, por qué se fueron, cómo viven y si piensan volver.

La consulta, dirigida a personas de entre 20 y 39 años y abierta hasta el 19 de abril, arranca por lo más básico: el perfil personal. Pregunta por el sexo, el país y la provincia de nacimiento, el lugar actual de residencia —desde Dublín hasta cualquier otro destino—, el año en que emigraron o su estado civil. También se interesa por cómo adquirieron la nacionalidad española, un detalle clave en una diáspora cada vez más diversa.

A partir de ahí, el cuestionario se adentra en la formación. ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado? ¿Qué idiomas se hablan en casa y cuántos más se dominan? ¿Han sido reconocidos esos estudios en el país de acogida? Y, mirando hacia el futuro, plantea una duda recurrente: si regresaran a España, ¿se valoraría realmente su formación?

El bloque sobre migración dibuja los motivos de la salida. La encuesta pregunta si se marcharon solos o acompañados, cuánto tiempo planean quedarse y por qué eligieron su destino. Las respuestas posibles componen un mapa generacional: oportunidades laborales, mejores condiciones económicas, formación, deseo de vivir una experiencia o, también, dificultades en España como el acceso a la vivienda o la falta de perspectivas profesionales.

No se queda ahí. ‘Trayectorias’ pide además que los encuestados valoren, del uno al cinco, qué peso tuvieron factores como el salario, la carrera profesional o incluso razones culturales o políticas en su decisión de emigrar.

El apartado laboral es uno de los más detallados. Indaga en la situación actual —empleo, estudios o desempleo—, el sector en el que trabajan, el tipo de puesto que ocupan y su salario aproximado. También explora cuestiones cada vez más presentes, como el teletrabajo internacional, la conciliación o los beneficios laborales.

Pero, sobre todo, busca medir sensaciones: el grado de satisfacción con el empleo, si han sufrido sobrecualificación o hasta qué punto su situación profesional influye en la idea de regresar a España.

La encuesta también pone el foco en las condiciones de vida. Pregunta por el acceso a la vivienda —si fue fácil o difícil encontrarla, si los precios son elevados o si hubo barreras como el idioma o la discriminación— y compara esa experiencia con la realidad española.

En el ámbito de los servicios públicos, los jóvenes valoran aspectos como la educación, el transporte o la seguridad en sus países de residencia. Y en un tema especialmente sensible, la sanidad: si tienen cobertura, si existen copagos y cómo influye todo ello en su decisión de quedarse o volver.

El cuestionario no olvida el arraigo. Pregunta hasta qué punto se sienten integrados, si participan en asociaciones de españoles, con qué frecuencia mantienen contacto con familia y amigos en España o cómo se informan de la actualidad.

También se detiene en la relación con las instituciones: si están inscritos en el padrón de españoles en el extranjero, si han votado desde fuera o por qué no lo han hecho, señalando obstáculos como la burocracia o la falta de información.

El último tramo de ‘Trayectorias’ mira directamente al futuro. ¿Quieren volver? ¿Cuándo? ¿A qué lugar? ¿Por qué motivos? Y, sobre todo, ¿qué necesitarían para dar ese paso? Las respuestas abarcan desde mejores salarios y vivienda accesible hasta reconocimiento profesional o apoyo institucional.

La encuesta incluso pide comparar España con el país de residencia en aspectos como oportunidades laborales, calidad de vida o servicios públicos, dibujando así una percepción global del país de origen desde la distancia.

La recogida y análisis de todos estos datos correrá a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones, que elaborará un estudio completo para entender mejor estas trayectorias.

Más que cifras, el objetivo es construir un relato colectivo. Uno hecho de decisiones, dificultades y expectativas. Y, sobre todo, de preguntas que buscan respuestas para orientar las políticas del futuro.