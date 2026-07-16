Abierta la segunda convocatoria de las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles en el Exterior

Se ha abierto la segunda convocatoria de las elecciones para la constitución de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) en el Exterior, de acuerdo con lo establecido en la Orden AEC/2172/2010, de 13 de julio, que regula la constitución, elección y funcionamiento de estos órganos de representación de la ciudadanía española residente fuera del país.

El proceso permitirá constituir los órganos de representación de los españoles residentes fuera del país, que no pudieron constituirse por diferentes circunstancias.Las candidaturas podrán presentarse durante un plazo de dos meses desde la publicación de la convocatoria, cumpliendo los requisitos fijados por la normativa vigente.

Podrán ser candidatos los españoles inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) correspondiente que hayan alcanzado la mayoría de edad antes de la proclamación de las candidaturas. Asimismo, tendrán derecho a voto los españoles inscritos en dicho padrón que sean mayores de edad antes de la celebración de las elecciones.

La fecha de la votación será fijada por la Comisión Electoral, respetando los plazos establecidos en la citada orden ministerial. Los Consejos de Residentes Españoles actúan como órganos consultivos y de participación de la comunidad española en el exterior ante las oficinas consulares.