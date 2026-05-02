Elecciones a los Consejos de Residentes Españoles en Francia: ¿debemos felicitarnos o echarnos a llorar?

Francia es el primer país de Europa por el número de españoles y el segundo en el mundo. Francia tiene 10 demarcaciones consulares y tras las últimas elecciones a los CRE’s sólo se constituyeron 2: París –que volvía tras una ausencia de dos décadas- y Montpellier. Francia tiene 259.880 españoles censados en el CERA. Las cifras nos dan una muestra de la importancia de la colonia española en el país vecino, una colonia implantada a lo largo y ancho del Hexágono y que durante décadas fue baluarte en la lucha por los derechos de los emigrantes.

Hace 4 años, en 2022, se volvía a constituir, después de más de dos décadas, el CRE de París. En aquella ocasión la lista de Generaciones Solidarias encabezada por Juan Miguel Paz ganaba las elecciones seguida por la lista de la CAPFERF de José María Oliver. En Montpellier era José Manuel Sánchez Moreno el que tomaba las riendas del CRE. Con la constitución de 2 CRE, de los 10 posibles, la imagen que Francia daba no era ni de fuerza, ni de compromiso con la emigración. Años después, en 2026, vamos a ir a votar de nuevo para elegir tanto a los consejeros del CRE como, posteriormente, vía estos, a los consejeros Generales de la Emigración. En esta ocasión debemos felicitarnos pues serás tres los Consejos de Residentes que se constituyan: París, Montpellier y la vuelta de otro que también había caído en el campo de batalla, el CRE de Toulouse.

Para felicitarse… un poco

Isabel Marañes, de la Casa de España; Juan José Bujidos, del CRE de París y el consejero general Juan Miguel Paz en la Embajada de España | Juanjo Dorado

En París se presentan dos listas, una capitaneada por Juan Miguel Paz, presidente del CRE y Consejero por Francia en el CGCEE que en esta ocasión acude a las elecciones en coalición con la Confederación de Asociaciones de Padres de Familias Españolas en Francia (CAPFERF) en una lista llamada “CREando Comunidad en el Exterior” y, una segunda lista, denominada “Lista de Apoyo para un CRE en París”. Segunda lista “bienvenida” en la medida que con su existencia hace que desaparezca el número mínimo de votantes que la reglamentación exige para poder constituir un CRE. Felicitémonos.

Pero, en 2022, los votantes fueron sólo 576… de cerca de 100.000 censados… para echarse a llorar.

En las elecciones parisinas la mayoría de los miembros del pasado CRE vuelven a ser candidatos en la lista Creando Comunidad aunque nos consta que varios de los que acompañaron en el CRE y, en su lista, a Juan Miguel Paz, no han sido en esta ocasión ni invitados a estar en la lista ni se les ha dado explicación del por qué no se cuenta con ellos. La ausencia de algunos históricos de la emigración en Francia, que participaron en todos los combates, es significativa.

En Montpellier, CRE histórico, serán tres las listas que compitan por los 7 puestos de consejeros. “Lista conjunta de Montpellier-Sete” encabezada por el actual presidente del CRE de Montpellier y Consejero General por Francia, José Manuel Sánchez; “Colonia Española” de Beziers en la que el histórico líder asociativo Luis Iglesias Roldán va en el último puesto de la lista como suplente y, una tercera lista, “estratégica”, llamada “Apoyo a la Comunidad Española” con Pablo Oliver Oliver a su cabeza. En Montpellier ha prevalecido un acuerdo estratégico entre dos de las listas que esperan poder lograr la mayoría de los puestos de consejeros.

Y en Toulouse dos listas “competirán” para constituir un CRE que había desaparecido. Andrés Vieco encabeza la lista “Creando Ciudadanía en Toulouse” y Andrea Pilar Nájar la llamada “Lista de Apoyo para un CRE en Toulouse” que, como en París, permite saltarse la norma de un mínimo de participación en las elecciones.

Dejemos que los votantes, electores y emigrantes en general, saquen sus propias conclusiones sobre las coincidencias en la llegada de nuevas listas de “apoyo” en las tres demarcaciones consulares. Dejemos que sean los lectores los que analicen las coincidencias entre unas y otras.

El movimiento asociativo en Francia atraviesa momentos de zozobra y le cuesta movilizar a los españoles | Juanjo Dorado

Para llorar

Lo que es para llorar es que estas elecciones se celebren si la debida ayuda de las instituciones españolas. La administración se ha limitado al llamado “mínimo sindical” como reconoce Juan Manuel Sánchez (Consejero General por Francia) en una conversación con La Región Internacional y, la debida publicidad del proceso electoral, se ha reducido a los esfuerzos de los propios candidatos a la elección y de las asociaciones implicadas. La inmensa mayoría de los españoles no se han enterado de que hay una votación para elegir un CRE. Y eso dice poco de una administración que, como escribía en estas páginas el también consejero general por el Reino Unido, David Casarejos, “Jugamos con barajas distintas y nos toca pelear batallas que creíamos ya ganadas”.

Como es para llorar que, aunque nuevos CRE vayan a constituiré por primera vez –97 demarcaciones en todo el mundo podrían elegir uno- la realidad es que muchos de ellos, como ocurre en Francia, no se constituirán.

Porque el caso francés es merecedor de estudio… y para llorar. De las 10 demarcaciones consulares son 7 las que han anulado las elecciones por falta de listas candidatas. Es para llorar que ciudades como Bayona, Burdeos, Estrasburgo, Lyon, Pau, Perpiñán y Marsella se queden una vez más sin este Consejo por falta de candidatos. Francia, recordemos, es el segundo país del mundo con más españoles residiendo.

Y la culpa no se le puede achacar a los 3 consejeros generales que han trabajado en este último mandato del CGCEE. No son Juan Miguel Paz, ni José Manuel Sánchez, ni Francisco Javier Oliver los responsables. Lo es la Administración que no les da los medios necesarios para que puedan dinamizar correctamente el tejido asociativo, lo es la Administración que no les da los medios para poder hacer llegar la información a los españoles porque como decía Juan Miguel Paz el pasado 30 de marzo “Una misma orden, veinte interpretaciones distintas”. “Son contados los consulados que aceptan comunicar sobre la convocatoria a la ciudadanía que compone su base de datos”. Sin la información, no puede haber participación. Para echarse a llorar.

El movimiento asociativo español en Francia no ha logrado presentar listas para las elecciones al CRE de Perpiñán, Marsella, Lyon, Burdeos, Bayona, Pau y Estrasburgo | Nicolas Parent

La lucha continúa

Pero hay que seguir luchando, insistiendo, informando con los pocos medios con los que se cuenta y en ese sentido la nueva etapa de cuatro años que se abre puede ser fructífera si la administración se pone manos a la obra. El nuevo Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior sigue sin ser aprobado. Violeta Alonso, Presidenta del CGCEE sigue peleando para que las promesas del gobierno se cumplan y entre en vigor. Hace más de un año, en febrero de 2025, la ministra Elma Saiz prometía que el estatuto iba a ser aprobado. Lo decía en una reunión en París con el movimiento asociativo, lo decía también en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. y seguimos esperando… y el responsable de este retraso no es la emigración ni sus representantes…

La emigración española en Francia debe volver a ser un movimiento asociativo líder en la reivindicación y defensa de sus derechos. Debe salir del letargo en el que se encuentra y apoyarse en los hombres y mujeres que a través de los CRE y del CGCEE siguen actuando. Se tiene que aprobar el estatuto, se tiene que lograr poner en funcionamiento la expedición de DNI en los consulados, se tiene que recuperar los programas de subvenciones que fueron suprimidos por el gobierno, se debe recuperar el acceso al Imserso para todos los emigrantes, se tiene que seguir apoyando los programas educativos en el exterior y aprovechar las nuevas tecnologías para que los emigrantes estemos aún más cerca de España.

Dentro de unas semanas podremos analizar los resultados de estas elecciones de los CRE. Podremos avanzar explicaciones sobre las luces y sombras de un proceso que tenemos obligación de apoyar si no queremos que el declive del Consejo de Residentes Españoles certifique el declive un mundo asociativo español que lleva muchos años sufriendo e intentando sobrevivir.