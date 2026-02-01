ÚLTIMA HORA
Abierto el plazo de inscripción para las Aulas de Lengua y Cultura Españolas en Europa

El programa ALCE está destinado a alumnado que posea la nacionalidad española, ya sea de forma directa o a través de al menos uno de los progenitores, y que esté escolarizado en un sistema educativo reglado del país de residencia

Las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) han abierto el plazo de inscripción para el curso 2026-2027 en varios países europeos, ofreciendo clases gratuitas de lengua y cultura españolas a niños y jóvenes de entre 7 y 17 años con nacionalidad española. El programa, impulsado por el Ministerio de Educación, está dirigido a hijos de españoles residentes en el exterior y busca reforzar el vínculo lingüístico y cultural con España.

Las fechas de inscripción varían según el país. En Suiza, las aulas de Ginebra y Lausana mantendrán abierto el proceso hasta el 31 de marzo de 2026. En Alemania, donde el programa se desarrolla en ciudades como Fráncfort, Hamburgo y Stuttgart, las solicitudes podrán presentarse entre el 15 de febrero y el 31 de marzo. Para Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, el plazo estará activo del 2 de febrero al 15 de marzo, mientras que en el Reino Unido e Irlanda se concentrará entre el 2 y el 27 de febrero de 2026.

El programa ALCE está destinado a alumnado que posea la nacionalidad española, ya sea de forma directa o a través de al menos uno de los progenitores, y que esté escolarizado en un sistema educativo reglado del país de residencia. Además, los estudiantes deberán haber cumplido 7 años antes del 31 de diciembre de 2026 y no haber alcanzado la mayoría de edad en esa fecha.

Las inscripciones se realizan de forma telemática, mediante formularios disponibles en las páginas web del Ministerio de Educación y en los consulados españoles de cada país, donde también se puede consultar información detallada sobre horarios, sedes y organización de las aulas.

Las Aulas de Lengua y Cultura Españolas constituyen uno de los principales instrumentos educativos para la comunidad española en el exterior, permitiendo a miles de alumnos mantener el conocimiento del idioma y la cultura de origen mientras continúan su formación en los países de acogida.

