Adrián Barbón pone en valor los lazos históricos entre Asturias y León durante su visita a la Casa de Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó el jueves por la tarde, la Casa de Asturias en León, donde destacó los profundos vínculos históricos, culturales y sociales que unen a ambos territorios.

La visita se produjo en la víspera de la inauguración de una exposición dedicada a la reina Urraca de León, acto al que Barbón ha sido invitado por el alcalde de la ciudad, José Antonio Díaz. El jefe del Ejecutivo asturiano reconoció que participar en este evento le generaba una “especial ilusión”, tanto por su interés personal en la historia como por la oportunidad de estrechar vínculos entre Asturias y León, territorios que compartieron pasado dentro de un mismo reino.

Barbón saludando a los usuarios de la Casa | Gobierno de Asturias

Durante su intervención, Barbón puso en valor el papel fundamental de los centros asturianos a los que definió como “las mejores embajadas” de Asturias. En este sentido, destacó la relevancia de la Casa de Asturias en León, que cuenta con cerca de 10.000 socios y socias y que, a lo largo de los años, ha contribuido a mantener vivas las tradiciones, la cultura y la gastronomía asturianas, además de difundir su forma de vida.

El presidente también puso el acento en la estrecha relación demográfica entre ambos territorios. Recordó que, según datos recientes, la población de origen asturiano es la más numerosa entre quienes residen en León sin haber nacido allí, mientras que ocurre lo mismo con la población leonesa en Asturias. “Estos vínculos tan estrechos se han mantenido gracias a centros como este”, afirmó.

El presidente firmando en el libro de honor | Gobierno de Asturias

Finalmente, Barbón trasladó el agradecimiento del Gobierno del Principado por la labor desempeñada por la entidad y mostró su interés por los proyectos de futuro que la Casa de Asturias en León prevé desarrollar en los próximos años y reafirmó el compromiso institucional con las instituciones de la diáspora que refuerzan la identidad y la cohesión entre territorios.