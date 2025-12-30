Barbón reivindica desde el Museo de la Emigración una Asturias de esperanza, derechos y puertas abiertas al retorno

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, eligió el Archivo de Indianos de Colombres, Museo de la Emigración, para dirigir su mensaje institucional de Fin de Año, un escenario cargado de simbolismo desde el que quiso subrayar el vínculo permanente de Asturias con quienes tuvieron que marchar y con las nuevas generaciones de asturianos en el exterior. “Es una manera de deciros que Asturias nunca os olvida”, afirmó, dirigiéndose especialmente a la diáspora, “allí donde viváis o trabajéis, allí está también vuestra tierra, con las puertas abiertas para el retorno”.

Desde este espacio dedicado a la memoria migratoria, Barbón articuló un discurso centrado en la esperanza como motor colectivo para afrontar 2026. “La esperanza es una fuerza poderosa que siempre se impone al miedo”, señaló, destacando que Asturias inicia el nuevo año con motivos para el optimismo, como el crecimiento de la población. “Comenzaremos enero con más habitantes que hace un año, una de las mejores noticias posibles para una comunidad decidida a superar el reto demográfico”, subrayó, apelando a la acogida solidaria y al rechazo de los discursos de odio.

Barbón durante la grabación del mensaje de Fin de Año

El presidente también puso en valor la evolución del empleo, recordando que Asturias ha bajado por primera vez en mucho tiempo de los 50.000 parados. “No podemos darnos por satisfechos, pero demuestra que estamos en el buen camino”, afirmó, junto a la expectativa de superar las 400.000 personas ocupadas.

Barbón defendió el resurgir económico de la comunidad, reflejado en la industria, el tejido empresarial y el turismo, sin obviar los desafíos pendientes. En este sentido, reclamó a la Comisión Europea decisiones urgentes para garantizar el futuro de la siderurgia y reiteró el compromiso de Asturias con el proyecto europeo. “Hemos sabido estar donde había que estar y cuando había que estar para que la Unión reaccione antes de que sea tarde”, aseguró.

Uno de los ejes centrales del mensaje fue la defensa del estado de bienestar. El presidente destacó que Asturias comenzará enero, por octavo año consecutivo, con un presupuesto en vigor, lo que permitirá reforzar la sanidad, cumplir el acuerdo para mejorar la educación pública, prevenir incendios, apoyar al campo y proteger el patrimonio natural. Entre los hitos anunciados, Barbón resaltó que “desde la escuela infantil hasta la universidad, todo el itinerario educativo podrá ser gratuito”, situando a Asturias como referencia en políticas públicas.

El presidente durante su intervención | Gobierno del Principado

Asimismo, reafirmó que el derecho a la vivienda seguirá siendo una prioridad “un derecho, no un negocio”, y reivindicó la supresión del peaje del Huerna como una aspiración irrenunciable de la sociedad asturiana.

El presidente no eludió el recuerdo a los momentos más duros de 2025, especialmente los accidentes mineros de Cerredo y Vega de Rengos, y asumió un compromiso personal: “Llegar hasta el final para que se haga justicia”.

Desde el Museo de la Emigración, Barbón cerró su intervención apelando a una Asturias orgullosa de su identidad, su cultura y sus lenguas, comprometida con la igualdad, los derechos y la convivencia democrática. “Esta es la Asturias de la esperanza, la que confía en sus propias fuerzas y no está dispuesta a retroceder ni al miedo ni al pasado”, concluyó antes de desear “el mejor 2026 posible” a todos los asturianos y asturianas.