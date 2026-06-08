AEERA Asturias celebra su tradicional Día del Socio

La Asociación de Emigrantes Españoles Retornados en Asturias (AEERA Asturias) celebró su tradicional Día del Socio con una jornada marcada por la convivencia, las tradiciones y los recuerdos compartidos entre los miembros de la entidad.

El encuentro reunió a socios y socias en un ambiente festivo en el que se puso en valor el papel del asociacionismo en el acompañamiento a las personas retornadas y en el mantenimiento de los vínculos de comunidad. La celebración incluyó distintos momentos de convivencia y actividades pensadas para reforzar la relación entre los asistentes.

Reconocimientos a los socios | AEERA

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el tradicional sorteo, que dejó como ganadoras de la cesta a Consuelo, Clara, Marisol y Julia. Los jamones recayeron en Manuel y Carmen, que recibieron la felicitación de la organización y del resto de participantes.

En primer término la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonio Fernández Felgueroso | AEERA

La celebración tuvo lugar en el singular “Tendayu” de Gijón, situado en el Museo del Pueblo de Asturias, un espacio que volvió a acoger este encuentro anual de la entidad en un entorno emblemático para la cultura y la tradición asturiana.