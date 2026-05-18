Más de un centenar de retornados se reúnen en Jaén en una jornada de convivencia organizada por AJIER
ENCUENTRO EN VALDEPEÑAS
La asociación renovó su convenio con el Ayuntamiento, reivindicó la memoria migratoria andaluza y celebró una jornada llena de actividades culturales, reconocimientos y actuaciones artísticas.
La Asociación Jiennense de Emigrantes y Retornados (AJIER) celebró el pasado 14 de mayo una intensa jornada de convivencia en el municipio de Valdepeñas de Jaén, y reunió a más de un centenar de socios y socias, personal técnico, voluntariado y representantes institucionales en una cita marcada por la participación, el reconocimiento y la puesta en valor de la memoria migratoria andaluza.
La jornada comenzó con la celebración de la Asamblea General Ordinaria 2026 de la entidad, desarrollada con una destacada asistencia y una amplia participación del colectivo. Durante el encuentro se abordaron los principales retos presentes y futuros de la asociación, así como las dificultades económicas que atraviesa AJIER debido a la reducción de financiación pública.
En este sentido, la asociación alertó de la pérdida del 65% de la financiación vinculada a la subvención del IRPF en los últimos cuatro años, una situación que condiciona el mantenimiento de programas y servicios dirigidos al colectivo emigrante retornado.
Tras la asamblea, tuvo lugar la firma del convenio anual de colaboración entre AJIER y el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, mediante el cual la asociación recibe una aportación de 3.000 euros destinada a mantener la atención semanal que presta en el municipio todos los lunes. Este servicio evita desplazamientos a muchas personas mayores y permite reforzar el acompañamiento y la cercanía con los vecinos y vecinas retornadas de la localidad.
Durante el acto, la asociación hizo entrega de una dedicatoria especial a la alcaldesa de la localidad, Laura Nieto Jaenes, en reconocimiento a su compromiso y apoyo constante al trabajo desarrollado por AJIER en el municipio.
La convivencia continuó en la Caseta Municipal con una gran paella compartida entre los asistentes, en un ambiente de cordialidad, reencuentro y convivencia. Desde la asociación se agradeció especialmente la implicación del Ayuntamiento y del personal de cocina y servicios por la organización y atención prestada durante toda la jornada.
Uno de los momentos más destacados del día fue la donación a la Biblioteca Municipal de un ejemplar del libro Raíles y maletas, del historiador Rafael Jurado Arroyo. El volumen recoge testimonios sobre la emigración y el retorno andaluz durante el siglo XX y constituye una importante aportación documental para investigadores, estudiantes y personas interesadas en conocer una parte fundamental de la historia social andaluza.
La jornada concluyó con diversas actuaciones artísticas ofrecidas de manera desinteresada por miembros y colaboradores de la asociación. Entre ellas destacó la participación de la Asociación Cultural Bailepeñas y su grupo de sevillanas y baile flamenco, que llenó el escenario de arte y emoción.
La asociación cultural, formada recientemente por personas jubiladas de la localidad —muchas de ellas integrantes de AJIER—, representa un ejemplo de envejecimiento activo y participación social.
Asimismo, la cantante Loli Serrano ofreció una actuación de copla que puso el broche final a una jornada cargada de convivencia, memoria compartida y reconocimiento al papel que desempeñan las personas emigrantes retornadas en la sociedad jiennense.
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