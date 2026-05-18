Más de un centenar de retornados se reúnen en Jaén en una jornada de convivencia organizada por AJIER

La Asociación Jiennense de Emigrantes y Retornados (AJIER) celebró el pasado 14 de mayo una intensa jornada de convivencia en el municipio de Valdepeñas de Jaén, y reunió a más de un centenar de socios y socias, personal técnico, voluntariado y representantes institucionales en una cita marcada por la participación, el reconocimiento y la puesta en valor de la memoria migratoria andaluza.

Asamblea General de AJIER | AJIER

La jornada comenzó con la celebración de la Asamblea General Ordinaria 2026 de la entidad, desarrollada con una destacada asistencia y una amplia participación del colectivo. Durante el encuentro se abordaron los principales retos presentes y futuros de la asociación, así como las dificultades económicas que atraviesa AJIER debido a la reducción de financiación pública.

En este sentido, la asociación alertó de la pérdida del 65% de la financiación vinculada a la subvención del IRPF en los últimos cuatro años, una situación que condiciona el mantenimiento de programas y servicios dirigidos al colectivo emigrante retornado.

Firma del convenio de coolaboración | AJIER

Tras la asamblea, tuvo lugar la firma del convenio anual de colaboración entre AJIER y el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, mediante el cual la asociación recibe una aportación de 3.000 euros destinada a mantener la atención semanal que presta en el municipio todos los lunes. Este servicio evita desplazamientos a muchas personas mayores y permite reforzar el acompañamiento y la cercanía con los vecinos y vecinas retornadas de la localidad.

Durante el acto, la asociación hizo entrega de una dedicatoria especial a la alcaldesa de la localidad, Laura Nieto Jaenes, en reconocimiento a su compromiso y apoyo constante al trabajo desarrollado por AJIER en el municipio.

Almuerzo con la paella como protagonista | AJIER

La convivencia continuó en la Caseta Municipal con una gran paella compartida entre los asistentes, en un ambiente de cordialidad, reencuentro y convivencia. Desde la asociación se agradeció especialmente la implicación del Ayuntamiento y del personal de cocina y servicios por la organización y atención prestada durante toda la jornada.

Uno de los momentos más destacados del día fue la donación a la Biblioteca Municipal de un ejemplar del libro Raíles y maletas, del historiador Rafael Jurado Arroyo. El volumen recoge testimonios sobre la emigración y el retorno andaluz durante el siglo XX y constituye una importante aportación documental para investigadores, estudiantes y personas interesadas en conocer una parte fundamental de la historia social andaluza.

Obsequio del libro "Maletas y Raices" | AJIER

La jornada concluyó con diversas actuaciones artísticas ofrecidas de manera desinteresada por miembros y colaboradores de la asociación. Entre ellas destacó la participación de la Asociación Cultural Bailepeñas y su grupo de sevillanas y baile flamenco, que llenó el escenario de arte y emoción.

Varios hombres y mujeres bailando un Bailepeñas | AJIER

La asociación cultural, formada recientemente por personas jubiladas de la localidad —muchas de ellas integrantes de AJIER—, representa un ejemplo de envejecimiento activo y participación social.

Baile flamenco durante la jornada | AJIER

Asimismo, la cantante Loli Serrano ofreció una actuación de copla que puso el broche final a una jornada cargada de convivencia, memoria compartida y reconocimiento al papel que desempeñan las personas emigrantes retornadas en la sociedad jiennense.