Albares acusa al PP de acosar a los cónsules por la "ley de nietos"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de "acosar" e intentar "amedrentar" a los cónsules, funcionarios públicos y trabajadores del Servicio Exterior, tras la advertencia del PP de llevarlo a los tribunales si Exteriores no cumple la orden del Tribunal Supremo.

"Desde el primer momento se notificó la sentencia a los consulados para que la expusieran en los tablones de anuncios y en sus páginas web", ha explicado el ministro, quien ha añadido que las oficinas consulares están trabajando para cumplir la decisión judicial mientras mantienen sus tareas habituales, como la expedición de pasaportes, la inscripción de nacimientos y la gestión del resto del proceso electoral del voto exterior.

Albares, durante una entrevista en La Hora de la 1, se ha referido al esfuerzo de los trabajadores consulares, que, según ha indicado, están desarrollando esta labor "contra reloj" y con todos los recursos disponibles. También ha afirmado que se han suspendido permisos para facilitar la incorporación del personal necesario y que se ha autorizado a los consulados a destinar los medios que consideren oportunos a esta tarea prioritaria.

Las declaraciones del ministro se producen después de que el PP, a través de su secretario general, Miguel Tellado, enviara un escrito a la directora general de Asuntos Consulares para advertir de que exigirá "responsabilidades penales personales" si no se cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo, tal y como recogió el periódico "El Mundo". La advertencia se extiende también al propio Albares y se enmarca en la controversia sobre la información que deben facilitar los consulados a los afectados por la suspensión del voto.

Albares ha vinculado la ofensiva del PP con la intención de desviar la atención de otros asuntos políticos, como las pensiones, la vivienda, las becas, la educación y la sanidad públicas o el salario mínimo y de hacer el "ridículo". "Soy muy consciente del juego del Partido Popular", ha afirmado, acusando a la formación de utilizar esta controversia para evitar el debate sobre sus propuestas en estas materias.

El titular de Exteriores ha reiterado su defensa de los profesionales del Servicio Exterior y ha pedido al PP que deje de presionar a los funcionarios, a quienes ha definido como servidores públicos que llevan toda una vida trabajando al servicio de los españoles.

Durante la entrevista también se ha planteado la situación de los ciudadanos que acudían a los consulados con la expectativa de votar y que ahora podrían quedar excluidos por la aplicación de la resolución judicial. Albares ha reconocido que existe una paradoja, ya que algunas personas pudieron votar en anteriores procesos electorales y ahora podrían no hacerlo.