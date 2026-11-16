ADE reclama un nuevo reglamento para la carrera diplomática y denuncia que sigue vigente una norma de 1955

"¿Cómo tener un servicio diplomático y consular acorde a la España de hoy?", con esa pregunta pregunta dio el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) Alberto Virella la jornada organizada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y lo hizo con una crítica a la falta de actualización del marco normativo que regula la carrera diplomática. En su intervención inicial, defendió la necesidad de adaptar el servicio exterior a las exigencias de una Administración pública democrática y moderna y puso como ejemplo el reglamento de la carrera diplomática, que, según señaló, continúa siendo el aprobado el 15 de julio de 1955.

Virella comenzó agradeciendo a la Asociación de la Prensa de Madrid que acogiera el encuentro, después de que la organización tuviera que cambiar de sede. Explicó que la jornada había estado prevista inicialmente para septiembre y después para octubre en el Congreso de los Diputados, pero que distintos cambios y exigencias sobrevenidas impidieron finalmente su celebración allí.

El representante de la ADE defendió la importancia de que la ciudadanía española y los medios de comunicación conozcan la situación de la parte de la Administración General del Estado que presta servicios a los españoles en el exterior. Aunque señaló que esa tarea no corresponde exclusivamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, destacó el papel que desempeñan las embajadas y, especialmente, la red consular.

También quiso reconocer el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación y de los diplomáticos presentes. En particular, mencionó a quienes habían terminado su etapa de servicio activo, cuya experiencia consideró especialmente valiosa.

Un servicio exterior que necesita trabajo en equipo

Virella recordó que el servicio exterior español no está integrado únicamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores ni por los diplomáticos. Otros ministerios también desempeñan funciones relevantes en la acción exterior y en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Dentro del propio Ministerio, añadió, tampoco son solo los diplomáticos quienes trabajan en la representación de España, la atención a los ciudadanos en el extranjero y las relaciones internacionales. Por eso, defendió que el funcionamiento del servicio depende de la colaboración entre los distintos cuerpos y categorías profesionales."La labor de todos ellos es fundamental y si no hay un trabajo en equipo y unas buenas condiciones de trabajo para todas las categorías y todos los cuerpos que trabajan en el Ministerio de Asuntos Exteriores no va a funcionar", afirmó.

No obstante, subrayó la responsabilidad específica que asumen los diplomáticos dentro de la estructura del Ministerio. Según explicó, ocupan la mayor parte de las jefaturas de las unidades administrativas en el exterior, de los consulados y de las secciones consulares de las embajadas, además de dirigir buena parte de las embajadas, las representaciones permanentes ante organismos internacionales y las direcciones generales y subdirecciones generales del departamento.

Por ese peso dentro de la estructura administrativa, consideró necesario contar con una carrera profesional bien regulada, mecanismos adecuados de evaluación del desempeño y garantías para seleccionar a los profesionales que ocupan los distintos puestos.

"Es muy importante, creemos, el que cuente el Ministerio y cuente nuestro país con un reglamento de la carrera diplomática adecuado a los tiempos", señaló.

Un reglamento de 1955 que sigue en vigor

La principal denuncia de su intervención fue la antigüedad de la norma que regula la carrera diplomática. Virella recordó que el reglamento vigente fue aprobado el 15 de julio de 1955 y que todavía conserva artículos y referencias propias de aquella época. "Pues el reglamento que tenemos en vigor es de 15 de julio de 1955. Repito, 1955", recalcó ante los asistentes.

El representante de la ADE invitó a consultar el texto en el Boletín Oficial del Estado y llamó la atención sobre su origen: "Artículo primero, artículo segundo, firmado por Francisco Franco".

A continuación, repasó algunos de los contenidos que, según indicó, continúan formando parte del reglamento. Entre ellos mencionó disposiciones sobre comisiones de servicio en la Alta Comisaría en Marruecos, personal destinado en la administración de los territorios españoles del Golfo de Guinea y las posesiones españolas en África, así como referencias a situaciones vinculadas al Movimiento Nacional.

También señaló que la norma conserva un capítulo dedicado a los tribunales de honor, pese a que estos quedaron afectados por la Constitución de 1978. "Pero nadie se ha tomado el cuidado de derogar lo que aparece en el BOE. Esto para nosotros es vergonzoso, es humillante", afirmó.

Virella consideró especialmente llamativo que estas referencias no se hubieran corregido cuando se aprobaron las leyes de memoria histórica y de memoria democrática. A su juicio, el reglamento evidencia la falta de adaptación de la carrera diplomática a los cambios políticos, administrativos y tecnológicos experimentados por España durante las últimas décadas.

"Una norma de 1955 no contempla para nada lo que es una Administración pública democrática sometida al Estado de Derecho, moderna y eficiente", sostuvo.

Un proyecto de renovación paralizado desde 2023

El representante de la ADE recordó que en 2014 se aprobó un reglamento destinado a sustituir al de 1955, pero que fue anulado por la justicia después de que prosperara un recurso por una cuestión formal. Posteriormente, durante los gobiernos de Pedro Sánchez y bajo la responsabilidad de los ministros Arancha González Laya y su predecesor, se elaboró un nuevo proyecto. Según explicó, en 2023 el texto estaba prácticamente concluido y había recibido el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

Sin embargo, su aprobación sigue pendiente. "Y desde entonces duerme el sueño de los justos, incomprensiblemente", afirmó.

Virella explicó que la Asociación de Diplomáticos Españoles trasladó esta situación al presidente del Gobierno mediante dos cartas. La primera, según precisó, se envió el 30 de octubre de 2025; la segunda, en febrero de 2026.

La respuesta que recibieron desde el Gabinete de la Presidencia fue que debían tratar el asunto con la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores. Virella aseguró que la asociación había abordado la cuestión con ese órgano, pero lamentó que no se hubieran producido avances. "Nos parece incomprensible", señaló, antes de vincular la falta de renovación del reglamento con los problemas para adaptar el servicio exterior a las necesidades actuales.

"No tenemos un servicio exterior acorde con lo que necesita la España de hoy"

La conclusión de Virella fue que la regulación de la carrera diplomática constituye un ejemplo de un problema más amplio. La cuestión, explicó, no se limita a conservar una norma antigua, sino a que el marco vigente no responde a las características de una Administración pública democrática y eficiente. "Que efectivamente no tenemos un servicio exterior, un servicio diplomático, un servicio consular acorde con lo que necesita la España de hoy", afirmó.

Entre las carencias de la regulación de 1955 mencionó la ausencia de referencias a cuestiones que hoy considera esenciales, como la evaluación del desempeño y la incorporación de nuevas tecnologías. También volvió a criticar que el texto mantenga disposiciones relacionadas con los tribunales de honor.

Con esta reflexión, Virella abrió una jornada que buscaba analizar las necesidades del servicio diplomático y consular desde distintos ámbitos. Tras su intervención, cedió la palabra al periodista Guillermo Abril, encargado de moderar la primera mesa del encuentro.