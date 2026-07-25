Alemania registra más de 288.000 emigrantes en un año, casi ocho veces más que España

Más de 288.000 ciudadanos alemanes abandonaron Alemania durante 2025, una cifra que evidencia la creciente movilidad de la población del país y que contrasta con la registrada en España. Según los datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis), un total de 288.579 alemanes emigraron al extranjero durante el último año, mientras que 191.890 regresaron, lo que deja un saldo migratorio negativo de 96.689 personas entre la población con nacionalidad alemana.

En conjunto, Alemania contabilizó 1.479.944 llegadas y 1.244.944 salidas, con un saldo migratorio positivo de 235.000 personas. No obstante, ese crecimiento se sostiene exclusivamente gracias a la inmigración extranjera. Entre los ciudadanos no alemanes se registraron 1.288.055 entradas y 956.363 salidas, lo que supone un saldo positivo de 331.692 personas, suficiente para compensar la pérdida de población alemana.

Las cifras oficiales llegan acompañadas de otro dato que apunta a que esta tendencia podría intensificarse. Una encuesta reciente encargada por la plataforma de empleo Indeed revela que el interés por desarrollar una carrera profesional fuera de Alemania no deja de crecer. Desde 2020, el número de búsquedas de ofertas de empleo internacionales realizadas por usuarios alemanes se ha más que duplicado, un fenómeno especialmente acusado entre los trabajadores con mayores ingresos y perfiles altamente cualificados.

El estudio señala que los planes de trasladarse al extranjero están especialmente extendidos entre los profesionales mejor remunerados, muchos de los cuales consideran que su salida no será temporal y no prevén regresar al país a corto plazo. Entre los principales motivos figuran la búsqueda de mejores oportunidades laborales, salarios más competitivos, una mayor calidad de vida y un entorno con menor carga burocrática y fiscal.

La evolución de Alemania contrasta con la de España. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2025 emigraron un total de 37.400 personas con nacionalidad española, una cifra muy inferior a la alemana. En términos absolutos, Alemania registró más de 251.000 emigrantes nacionales más que España, lo que supone que salieron del país casi ocho veces más ciudadanos alemanes que españoles.

Los datos del INE muestran además una tendencia descendente a lo largo del año. En el primer trimestre emigraron 10.300 españoles, en el segundo 9.700, en el tercero 9.100 y en el cuarto 7.900, hasta completar las 37.400 salidas registradas en el conjunto del ejercicio.

Mientras España mantiene cifras relativamente moderadas de emigración entre sus nacionales, Alemania afronta un desafío creciente vinculado a la pérdida de población cualificada. El fenómeno preocupa especialmente por producirse en un contexto de envejecimiento demográfico y escasez de mano de obra especializada, dos factores que ya condicionan el mercado laboral de la mayor economía europea y que obligan al país a reforzar simultáneamente sus políticas de atracción de talento internacional y de retención de sus propios profesionales.