Amanda Barrio Estévez se convierte en la primera mujer presidenta del CRE de São Paulo

El Consejo de Residentes Españoles de São Paulo (CRE-SP) ha elegido por unanimidad a Amanda Barrio Estévez como nueva presidenta de la institución, convirtiéndose así en la primera mujer que asume este cargo en la historia del órgano representativo de la colectividad española en el estado brasileño.

La elección se produjo durante la reunión de constitución del nuevo CRE, convocada por el cónsul general de España en São Paulo, Pablo Montesino-Espartero, en la sede del Consulado General. En el encuentro también quedó designada la nueva comisión ejecutiva del Consejo, con Felipe Filgueira Barral como secretario.

Junto a Amanda Barrio Estévez y Felipe Filgueira Barral, integran el nuevo CRE por la candidatura ganadora los consejeros Casto Vieitez Fernández, Carlos Fernández dos Santos, Manuel Enríquez Casal, Mabel Barreiro Cardama, Arturo Chao Maceiras, María Dolores Fernández López, Roberto González Sousa y Carlos Silveira López.

Por su parte, la candidatura “Centro Español del Paraná” consiguió cinco representantes: María del Carmen Pastor da Silva, José Núñez de Moraes, Nelson Rodríguez Evans, Cayo Miguel Ángel Martín Cristóbal y Ángel Fuentes González.

La renovación del CRE llega tras las elecciones celebradas el pasado 9 de mayo, en las que la candidatura “Unión por São Paulo” obtuvo una clara victoria al lograr 312 votos y 10 de los 15 escaños del órgano consultivo, consolidando así una mayoría dentro del Consejo.

Además por primera vez, se consiguen representación ciudades del interior paulista como Campinas y Piracicaba con el apoyo y los votos de los representantes de Curitiba. Curiosamente, estos nuevos consejeros resultaron elegidos en la lista del Centro Español delParaná y no en la candidatura mayoritaria “Unión por São Paulo”, que no logró aglutinar a toda la colectividad del interior del estado bajo su proyecto.

Entre las nuevas incorporaciones destaca, también, la de Ángel Fuentes González, presidente de la Casa de España de Campinas y ex cónsul honorario de España en esa ciudad durante más de una década, quien solicitó que la Secretaría del CRE fuera asignada a un consejero de la lista del Centro Español del Paraná, con el objetivo de fomentar una mayor integración y armonía dentro del CRE, petición que fue ignorada por la presidencia.

Por su parte, Amanda Barrio, además de asumir ahora la presidencia del CRE, es responsable del Partido Popular en el estado de São Paulo. Su designación contó incluso con el respaldo de figuras históricamente vinculadas a otras sensibilidades políticas dentro de la emigración española, entre ellas Casto Vieitez Fernández, histórico dirigente socialista y actual consejero general del CGCEE.

No obstante, algunas voces dentro de la Consejo de Residentes han mostrado cierta preocupación por una posible politización de la acción del CRE debido a la vinculación política de Barrio Estévez, aunque la elección por unanimidad evidenció una voluntad de consenso al inicio del nuevo mandato.

Durante la sesión constitutiva también se agradeció expresamente la labor desarrollada por el CRE saliente.

El CRE de São Paulo es uno de los órganos de representación de la ciudadanía española más importantes de América Latina, tanto por volumen de residentes como por el peso histórico de la emigración gallega y española en Brasil.