"Ándate por lo segao": Barbón responde a Ayuso y reivindica el peso de la inversión mexicana en Asturias

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha salido este jueves al paso de las manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el viaje institucional y comercial que ambos realizaron recientemente a México. El dirigente asturiano ha defendido el peso de las inversiones mexicanas en Asturias y ha pedido "rigor" a la mandataria madrileña: "Es mejor callar que hablar sin rigor", le ha reprochado.

La polémica se originó durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En respuesta a una crítica de la portavoz socialista, Mar Espinar, sobre su visita al país azteca, Ayuso ironizó asegurando que casi coincidió con Barbón en el aeropuerto y añadió que México invierte en Asturias "lo que un mexicano en mezcales en dos días en Madrid".

Adrián Barbón en pleno vuelo a México | Gobierno de Asturias

Barbón respondió posteriormente a través de sus redes sociales, donde evitó replicar en el mismo tono. "No voy a contestar en el mismo tono, porque mi güela me enseñó educación y respeto. Es lo que tiene ser de clase obrera, que nos enseñan siempre respeto", escribió en su cuenta de X.

El presidente asturiano reivindicó además los resultados de su viaje institucional y aseguró que, a diferencia de otras visitas, el suyo no generó "conflicto ni bronca", sino que dejó "buen recuerdo". Según explicó, su agenda estuvo centrada en reuniones con empresarios, organizaciones económicas, patronales y colectivos culturales, así como encuentros con la emigración asturiana para impulsar nuevas inversiones en el Principado.

Barbón lamentó también la "obsesión con Asturias" que, a su juicio, demuestra la presidenta madrileña y criticó que realice "afirmaciones un poco a salto mata". En este sentido, insistió en que "las inversiones y compras de mexicanos en Asturias son datos objetivamente muy relevantes".

El mandatario socialista quiso dejar claro además que Asturias "no admite lecciones de nadie" y rechazó cualquier actitud que implique "desprecio" hacia la comunidad autónoma o la trate "como si fuéramos una colonia".

"Ándate por lo segao"

Barbón aseguró que existe un creciente cansancio en distintos territorios frente a quienes consideran que "España es exclusivamente todo lo que queda dentro de la M-30". Finalmente, pidió que se deje "en paz" a Asturias y recurrió a una expresión popular asturiana para lanzar su mensaje a Ayuso: "ándate por lo segao".

El presidente del Principado cerró su intervención reivindicando el carácter de la sociedad asturiana. "El pueblo asturiano es un pueblo humilde, honesto y trabajador, pero orgulloso de su historia e identidad no nos gana nadie", concluyó.