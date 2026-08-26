ASALER rinde homenaje a sus mayores durante la Feria de Almería

La Asociación Almeriense de Emigrantes y Retornados (ASALER) ha participado en el tradicional Homenaje al Mayor de la Feria de Almería, una velada que permitió a sus usuarios disfrutar de una noche de convivencia y reconocimiento a las personas mayores.

Los usuarios de ASALER asistieron a este encuentro celebrado en el marco de las fiestas de la ciudad, donde compartieron una jornada marcada por la celebración, el reencuentro y el reconocimiento a quienes, a lo largo de los años, han contribuido al desarrollo de la sociedad.

Desde la asociación destacan el valor de este tipo de iniciativas como espacios de encuentro y participación para las personas mayores. “Compartir, reencontrarse y disfrutar juntos también es una forma de cuidar y acompañar”, señala ASALER en su publicación.

La entidad quiso agradecer al Ayuntamiento de Almería su implicación en la organización de esta actividad y por hacer posible una velada que sus participantes pudieron vivir como un momento especial dentro de la programación de la Feria.

El homenaje pone de relieve, además, la importancia de generar espacios de convivencia que permitan a las personas mayores mantener una participación activa en la vida social y cultural de Almería, al tiempo que se reconoce su trayectoria y su aportación a la comunidad.

La iniciativa se suma a las actividades que ASALER desarrolla para acompañar y favorecer la participación social de sus usuarios, especialmente de las personas vinculadas a la emigración y el retorno.