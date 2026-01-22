ASALER alerta de "infrafinanciación pública" pese a atender a más de 4.500 asociados y 3.000 consultas en 2025

La Asociación Almeriense de Emigrantes y Retornados (ASALER) ha hecho pública su Memoria Anual 2025, un documento que recoge la actividad desarrollada durante el último ejercicio y que, junto a un balance positivo de resultados, pone el acento en la infrafinanciación que sufre la entidad por parte de las administraciones públicas.

A lo largo de 2025, ASALER ha superado las 4.500 personas asociadas y ha atendido cerca de 3.000 consultas, cifras que confirman su papel como referente provincial en el acompañamiento a emigrantes y retornados, pese a contar con recursos limitados. La asociación subraya que estos datos evidencian una creciente demanda de servicios que no va acompañada de un aumento proporcional de la financiación pública.

El informe destaca la solidez de los servicios de asesoramiento jurídico, social y laboral, el apoyo directo a cientos de familias retornadas y una intensa actividad formativa y comunitaria, desarrollada en colaboración con instituciones y entidades del tercer sector. Todo ello se ha llevado a cabo desde un enfoque basado en la cercanía, la transparencia y el compromiso con la defensa de los derechos y la integración social.

Entre los aspectos más relevantes del balance figura el refuerzo de los servicios de información y atención personalizada, la ampliación de acciones de sensibilización y formación, así como el acompañamiento en trámites especialmente complejos, como pensiones, ayudas y gestiones administrativas en el extranjero, además de los procesos de reinserción laboral y social de las personas que regresan a la provincia.

Pese a estos resultados, ASALER advierte de que la falta de financiación suficiente limita su capacidad de crecimiento y pone en riesgo la continuidad de un servicio esencial para un colectivo especialmente vulnerable. Por ello, la asociación reclama una revisión y un refuerzo de la financiación institucional que garantice el mantenimiento de los servicios, el acompañamiento social y la estabilidad del equipo técnico que los hace posibles.