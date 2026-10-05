La asociación de Amigos del Camino de Santiago de Río Grande do Sul mantiene viva la presencia del Camino en Brasil

La difusión del Camino de Santiago en Brasil pasa también por el trabajo de las asociaciones vinculadas a la emigración gallega. Una de ellas es la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Río Grande do Sul (ACASARGS), que tiene su actividad en Porto Alegre y que está dirigida por Fernando Eisenberg Bugallo, fundador además de la Asociación Cultural Gallega del Centro Español de Porto Alegre.

Eisenberg Bugallo mantuvo un encuentro de trabajo con el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, en Santiago de Compostela. La reunión permitió conocer la actividad de estas entidades y su relación con la colectividad gallega residente en Brasil. Uno de los asuntos tratados fue precisamente la divulgación del Camino de Santiago, una tarea que las asociaciones vinculadas a la emigración realizan desde fuera de Galicia y que permite que la ruta jacobea esté presente también entre las comunidades gallegas de otros países.

Rodríguez Miranda agradeció a Eisenberg Bugallo el trabajo que se está realizando desde Brasil para dar a conocer el Camino y destacó la importancia de que sean los propios gallegos residentes en el exterior quienes contribuyan a difundirlo. El secretario xeral señaló que esta labor adquiere especial interés ante la proximidad de un nuevo Año Santo Xacobeo.

La actividad de ACASARGS se encuadra así en la relación que existe entre la emigración gallega y el Camino de Santiago. En el caso de Río Grande do Sul, esa relación se articula desde el asociacionismo, con iniciativas dirigidas tanto a la comunidad gallega como al conocimiento de la tradición jacobea en Brasil. Para las entidades gallegas del exterior, el Camino constituye además una vía para mantener una relación con Galicia que no se limita al origen familiar de sus integrantes. Su difusión permite trasladar a Brasil una parte de la historia, las tradiciones y la cultura vinculadas a Galicia.

El encuentro de Santiago permitió, en este sentido, dar visibilidad al trabajo que se realiza desde Porto Alegre y conocer las posibilidades de colaboración entre estas asociaciones y la Administración gallega de cara a los próximos años.