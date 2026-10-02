La Xunta acompaña a los gallegos de Argentina que regresarán a Galicia con el programa "Reencontros con Galicia"

El delegado de la Xunta de Galicia en Argentina, Alejandro López Dobarro, mantuvo este miércoles en Buenos Aires un encuentro con las personas que participarán en la edición 2026 del programa "Reencontros con Galicia", antes de su viaje a Galicia.

Durante la reunión organizativa, López Dobarro trasladó a los participantes el significado de una iniciativa que permitirá a decenas de gallegos y gallegas residentes en Argentina regresar a la tierra en la que nacieron, muchos de ellos después de años alejados de Galicia.

El delegado destacó que Galicia “se siente orgullosa” de poder contribuir a estos reencuentros y puso en valor la importancia de mantener los vínculos entre la comunidad gallega del exterior y su tierra de origen.

El programa, impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración, busca facilitar el regreso temporal a Galicia de personas emigrantes y reforzar los lazos culturales, familiares y afectivos con sus raíces.

El encuentro celebrado en Buenos Aires sirvió también para abordar los aspectos organizativos del viaje y para compartir con los participantes las expectativas ante un regreso que, para muchos de ellos, supone mucho más que un desplazamiento: reencontrarse con lugares, recuerdos y vínculos que forman parte de su historia personal y familiar.

La iniciativa pretende asimismo fortalecer la relación entre las nuevas generaciones de la emigración y Galicia, contribuyendo a mantener viva la identidad y la cultura gallegas entre las comunidades residentes en el exterior.

Con este programa, la Xunta continúa desarrollando iniciativas dirigidas a la comunidad gallega en el exterior, especialmente numerosa en Argentina, favoreciendo el contacto con Galicia y el conocimiento directo de la realidad actual de la tierra de origen.