Asturias celebra su Día en Barcelona con el reconocimiento a la Asociación Cultural Llacín

La directora general en el centro de la imagen, junto a autoridades y representantes del Centro Asturiano y de la Asociación Culturas Llacín

El Centro Asturiano de Barcelona celebró el Día de Asturias con una jornada en la que se puso en valor la presencia de la comunidad asturiana en Catalunya y el papel de las entidades de la emigración como espacios de encuentro y transmisión de la cultura y las tradiciones del Principado.

La celebración contó con la presencia de la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, que ha acompañado al Centro Asturiano de Barcelona durante los actos conmemorativos. "Un encuentro que pone de manifiesto la fortaleza de nuestra comunidad en el exterior y la importante labor que desarrollan los centros asturianos como espacios de encuentro, participación y transmisión de nuestra cultura y nuestras tradiciones", ha manifiestado la Dirección General de Emigración, quien ha añdido que "seguimos trabajando junto a nuestras comunidades para que la distancia nunca signifique desvinculación. Porque Asturias se extiende mucho más allá de sus fronteras".

Olaya Romano durante su intervención | Gobierno de Asturias

La jornada ha servido para reivindicar la fortaleza de la comunidad asturiana en el exterior y la labor que desarrollan los centros asturianos para mantener los vínculos con Asturias, facilitar el encuentro entre generaciones y contribuir a la difusión de su cultura y tradiciones fuera del Principado.

Reconocimiento a quienes mantienen el vínculo con Asturias

Durante la celebración también se ha reconocido la labor de personas y entidades que contribuyen a mantener viva la relación con Asturias. Entre ellas se encuentra la Asociación Cultural Llacín de Porrúa, vinculada al pueblo de Porrúa (Llanes) cuyo origen es el reflejo vivo de la generosidad y el arraigo de sus vecinos. Su historia comenzó en 1993, año en que la familia Haces Sordo, indianos afincados en México, decidió donar al Ayuntamiento una finca familiar de 10.000 metros cuadrados con el firme deseo de que sirviera para el disfrute y beneficio de todo el pueblo.

En agosto de ese mismo año, la comunidad se organizó para fundar la Asociación Cultural Llacín, convirtiéndose en el motor de un ambicioso proyecto comunitario. Tras un intenso trabajo colectivo, este impulso social dio sus primeros frutos con la apertura del Museo del Oriente de Asturias en el año 2000 y se consolidó en 2005 con la inauguración del actual edificio polivalente del Centro Cultural

En la imagen el Centro Cultural Llacín | Turismo de Asturias

En la celebración del Día de Asturias no faltaron elementos tan identitarios como una procesión, misa de campaña, la puja del ramu y sesión vermú con la actuación de la cantante Eva Hevia. Posteriormente tuvo lugar una comida a base de arroz la arrozada popular y en la sobremesa juegos infantiles, y competición de cuatreada y juego de la rana, además de la actuación del Ballet México Baila. Tampoco faltó la entrega de trofeos y rifa.