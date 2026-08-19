Olaya Romano: “El Congreso Mundial de Asturianía permite avanzar conjuntamente en el futuro de la asturianía”

Buenos Aires acogerá el V Congreso Mundial de Asturianía, el primero que se celebrará fuera del Principado, con la participación de cerca de un centenar de personas procedentes de 35 centros y casas de Asturias de todo el mundo.

Bajo el lema ‘AsturiES plural’, el encuentro pretende convertirse en un espacio para compartir experiencias, analizar los retos de la comunidad asturiana en el exterior y plantear nuevas propuestas de colaboración.

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, ha definido el congreso como “un foro de intercambio y diálogo que permite avanzar conjuntamente en el futuro de la asturianía”. La responsable autonómica también ha destacado el crecimiento de la red de centros con reconocimiento de asturianía, que considera una muestra de su “impulso y dinamismo”.

En esta edición se incorporarán por primera vez con este reconocimiento los centros de Lanús y Rosario, que ya habían participado en el anterior congreso.

La elección de la capital argentina tiene un marcado carácter simbólico por los profundos vínculos históricos entre Asturias y Argentina. El país concentra cerca de 31.000 personas procedentes del Principado y cuenta con 14 centros asturianos, la red más extensa fuera de España.

Durante el congreso, representantes de centros, entidades e instituciones podrán intercambiar experiencias y debatir sobre el futuro de la asturianía, además de plantear iniciativas destinadas a fortalecer la relación entre Asturias y su comunidad en el exterior.

Reunión del comité organizador con la directora general de Emigración y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas | Gobierno de Asturias

La preparación del encuentro corre a cargo de un comité organizador y un comité científico, que trabajan en la definición del programa, las ponencias y los contenidos en coordinación con los centros participantes.

El comité organizador está presidido por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y cuenta entre sus integrantes con Olaya Romano; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso; el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), Manuel de Barros Canuria; y representantes de la Universidad de Oviedo, centros asturianos, Compromiso Asturias XXI, Fade y las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

Entre los representantes de los centros figuran Pilar Simón, del Centro Asturiano de Buenos Aires; Emilio Álvarez, del Centro Asturiano de Lausana, y Valentín Martínez-Otero, del Centro Asturiano de Madrid.

Actualmente existen 45 centros asturianos activos en todo el mundo, 21 en España y 24 en el extranjero. La celebración del congreso en Buenos Aires supone así un reconocimiento al peso de estas entidades y al papel que continúan desempeñando en la conservación y difusión de la identidad asturiana fuera del Principado.