Asturias rinde homenaje a los Niños de Rusia, los menores que partieron de El Musel huyendo de la Guerra Civil

Ochenta y nueve años después de que más de un millar de niños asturianos abandonaran el puerto de El Musel para escapar de la Guerra Civil, Asturias ha rendido homenaje a los llamados Niños de Rusia, protagonistas este año del Día de la Memoria Democrática del Principado. El acto institucional se celebró este miércoles en el puerto de Candás, coincidiendo con el aniversario de aquella evacuación.

La madrugada del 23 al 24 de septiembre de 1937, alrededor de 1.200 menores fueron evacuados desde El Musel a bordo del carguero francés Dairiguerrme, rumbo a la Unión Soviética. La expedición llegó a Leningrado, actual San Petersburgo, a comienzos de octubre, después de varias escalas y tras el traslado entre distintos buques.

Aquella salida formó parte de las expediciones organizadas durante la Guerra Civil para poner a salvo a menores de las zonas más afectadas por el conflicto. En total, cerca de 2.900 niños españoles fueron evacuados a la antigua Unión Soviética entre 1937 y 1938, acompañados por maestros, educadores y personal auxiliar. Más de un millar partieron desde Asturias.

Lo que inicialmente estaba planteado como una evacuación temporal acabó convirtiéndose para muchos en un exilio de casi dos décadas. La Segunda Guerra Mundial y la posterior dictadura franquista retrasaron el regreso de buena parte del colectivo hasta 1956 y 1957. Durante su estancia en la URSS, los menores fueron acogidos en las denominadas Casas de Niños, que funcionaban también como centros educativos y donde recibieron formación principalmente en español.

La salida desde El Musel se produjo además en unas condiciones especialmente difíciles, en plena ofensiva sobre Asturias. Los menores viajaron acompañados por maestros y educadores, y la expedición se convirtió en uno de los episodios más significativos del exilio infantil provocado por la Guerra Civil.

El aniversario de aquella partida se ha convertido en una fecha de referencia para preservar la memoria de quienes fueron obligados a abandonar Asturias durante la contienda. La Asociación Niños de Rusia-Niños de la Guerra mantiene actualmente una labor de recopilación y difusión de sus historias y trabaja también en proyectos para documentar la evacuación de El Musel y trasladar su memoria a las nuevas generaciones.

En el acto celebrado en Candás se entregaron diplomas de reparación y reconocimiento a integrantes del colectivo, dentro de la programación del Día de la Memoria Democrática de Asturias.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reivindicó durante la ceremonia la memoria democrática como «una vacuna contra la intolerancia» y recordó el sacrificio de las familias que decidieron enviar a sus hijos fuera de Asturias para ponerlos a salvo de la guerra. Defendió que recordar a quienes sufrieron el conflicto, el exilio y la pérdida de derechos y libertades permite reforzar los valores de convivencia y respeto.

Barbón alertó también sobre los riesgos que afrontan las democracias y defendió que mantener viva esta memoria sirve para proteger las libertades en el presente y en el futuro.

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció la próxima declaración como lugares de la memoria democrática de varios espacios vinculados a la represión franquista, el exilio y la defensa de las libertades. Entre ellos figuran los cementerios de El Sucu, en Gijón/Xixón, y El Salvador, en Oviedo/Uviéu; el Pozu Fortuna, en Turón, y varios puertos asturianos relacionados con las salidas al exilio, como Candás, Luanco, Avilés, Ribadesella/Ribesella y El Musel.