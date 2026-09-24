Gimena Llamedo: "El Congreso Mundial de Asturianía reconoce nuestra historia, pero está pensado para hablar de futuro"

La vicepresidenta en el centro de la imagen, junto a la directora general de Emigración y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas

El Congreso Mundial de Asturianía viajará por primera vez fuera de Asturias para celebrar su quinta edición. Buenos Aires acogerá los próximos 7 y 8 de octubre un encuentro que reunirá a cerca de un centenar de representantes de 35 centros asturianos de América y Europa y que tendrá como uno de sus principales objetivos abordar el futuro de la emigración y el relevo generacional.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha presentado el programa del congreso, que se desarrollará bajo el lema AsturiEs Plural, y ha destacado que el encuentro pretende mirar hacia las nuevas generaciones y las nuevas formas de relación con Asturias."Este congreso reconoce nuestra historia, pero está pensado para hablar de futuro: relevo generacional, nuevas ciudadanías, cultura, comunicación, empresa, retorno y nuevas formas de relación con Asturias", ha señalado.

Buenos Aires ha sido elegida como sede por el peso de la colectividad asturiana en Argentina, donde viven alrededor de 38.000 emigrantes del Principado y descendientes y funcionan catorce centros asturianos. Las sesiones se celebrarán en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires.

El relevo generacional, en el centro

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de jóvenes a la representación de los centros. Cada entidad participante ha podido incorporar a una persona de entre 18 y 40 años, descendiente de emigrantes y vinculada a su actividad.

El programa combinará conferencias, mesas de debate, intercambio de experiencias y espacios de trabajo entre las propias entidades. Se abordarán cuestiones como la participación de las nuevas generaciones, la transmisión de la cultura asturiana, las nuevas formas de vivir la asturianía, la comunicación, la proyección económica de Asturias en el exterior y el retorno.

La conferencia inaugural correrá a cargo del escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, Premio Nadal 2025, con la ponencia Aquella épica inolvidable.

El congreso concluirá con una asamblea de trabajo en la que los centros compartirán experiencias, debatirán propuestas y votarán unas conclusiones que servirán de orientación para las futuras políticas de relación con las comunidades asturianas en el exterior."Los verdaderos protagonistas son los centros. Queremos escuchar sus experiencias, conocer sus retos y construir conjuntamente una hoja de ruta que nos permita fortalecer los vínculos entre Asturias y su comunidad exterior", ha afirmado Llamedo.

Una asturianía plural

El lema AsturiEs Plural pretende reflejar la diversidad de la comunidad asturiana en el exterior, tanto por sus diferentes generaciones y lugares de residencia como por las distintas maneras de mantener el vínculo con Asturias."Hay muchas maneras de vivir y expresar la asturianía, pero todas comparten un mismo vínculo con Asturias. Nuestra comunidad exterior forma parte del presente y del futuro de esta tierra", ha subrayado la vicepresidenta.

En el encuentro participarán representantes de 20 centros de América, 14 de España y uno de Europa, el Centro Asturiano de Bruselas. Entre los países representados estarán Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Estados Unidos y Venezuela.

"Queremos que durante esos días Buenos Aires sea la capital mundial de la asturianía. Una capital abierta, plural y con la mirada puesta en el futuro", ha concluido Llamedo. La edición anterior del Congreso Mundial de Asturianía se celebró en Villaviciosa en 2025, recuperando una cita que no se organizaba desde 2006.