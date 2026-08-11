Asturias incrementa un 151% las ayudas al retorno desde 2023 mientras registra su mejor saldo migratorio en una década

En la imagen, la vicepresidenta Gimena Llamedo y la directora general de Emigración, Olaya Romano

El Gobierno de Asturias ha incrementado un 151% las ayudas al retorno desde 2023, al pasar de 78 prestaciones concedidas ese año a 196 al cierre de 2025. La tendencia continúa al alza durante 2026, con otras 110 personas apoyadas durante el primer semestre.

El aumento de las ayudas coincide con el crecimiento del retorno de asturianos procedentes del extranjero. Cerca de 1.500 personas regresaron al Principado en 2025, la cifra más elevada por segundo año consecutivo. En paralelo, Asturias registró un saldo migratorio positivo de 14.225 personas, el mejor de la última década.

La inversión destinada a estas prestaciones también ha experimentado un notable crecimiento. En 2023 se destinaron 70.875 euros, frente a los 361.375 euros de 2025, más de cinco veces la cantidad inicial. En los seis primeros meses de 2026, las subvenciones concedidas ya alcanzan los 259.650 euros.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, han presentado estos datos durante un encuentro celebrado esta semana en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) con personas emigrantes asturianas usuarias de la Oficina del Retorno.

De gestionar la emigración a impulsar el regreso

Llamedo ha defendido el cambio de orientación de las políticas del Principado hacia el retorno. "Asturias ha pasado de gestionar la emigración a impulsar el retorno", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que el incremento de las ayudas y la agilización de los trámites constituyen una decisión para facilitar que quienes quieran regresar encuentren apoyo por parte de la Administración.

La vicepresidenta ha situado el regreso de asturianos como una "prioridad política de primer orden" y ha destacado la necesidad de que las políticas públicas respondan a las circunstancias de las personas que deciden volver.

Durante la actual legislatura, el Ejecutivo autonómico ha modificado las bases reguladoras de las ayudas para ampliar el número de personas que pueden acceder a ellas.

Entre las principales modificaciones figura la reducción de diez a cuatro años del periodo mínimo de residencia en el extranjero exigido para solicitar las prestaciones. También se ha ampliado el acceso a descendientes de hasta segundo grado de consanguinidad, familias monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Asimismo, se ha eliminado el requisito de haber mantenido durante años la nacionalidad española en el extranjero, en línea con la Ley de Memoria Democrática.

Plan RetornAs

El Gobierno asturiano ha puesto además en marcha el Plan RetornAs, definido como la primera estrategia integral del Principado para acompañar el regreso de la emigración asturiana.

El plan contempla medidas relacionadas con ámbitos como el empleo, la educación y los servicios sociales, con el objetivo de facilitar la integración de las personas que regresan y favorecer su establecimiento en Asturias.

"Detrás de cada expediente hay una historia personal y una decisión valiente. Nuestro compromiso es que las políticas públicas estén a la altura de quienes deciden volver", ha señalado Llamedo.

La vicepresidenta ha defendido asimismo que Asturias mantiene su vínculo con quienes tuvieron que emigrar y pretende convertirse también en un territorio capaz de facilitar el regreso de quienes deciden reconstruir su proyecto de vida en la comunidad.

El encuentro celebrado en la Fidma ha permitido además recoger directamente los testimonios y propuestas de las personas retornadas. Según el Ejecutivo autonómico, estas aportaciones serán incorporadas al desarrollo del Plan RetornAs para adaptar las políticas de retorno a las necesidades de quienes regresan.