Asturias lanza una línea de ayudas para emigrantes vulnerables residentes en centros de mayores

El presidente del Principado, Adrián Barbón y la directora general de Emigración, Olaya Romano, junto a los participantes en el Programa Añoranza 2024

El Principado de Asturias ha dado un paso más en su política de apoyo a la diáspora con la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas dirigida a emigrantes mayores en situación de vulnerabilidad, al tiempo que amplía el alcance del programa “Añoranza”, una de sus iniciativas más emblemáticas de retorno temporal.

La nueva convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), está destinada a asturianos residentes en centros de mayores en América Latina —incluyendo países de América Central y del Sur, México y las Antillas Mayores— que carecen de recursos suficientes para afrontar sus gastos básicos. La línea parte con una dotación de 100.000 euros y prevé subvenciones de cuantía variable según el país de residencia.

El acceso se realizará en régimen de concurrencia competitiva y tendrá en cuenta criterios como la edad, la renta y la situación personal de los solicitantes, valorándose especialmente casos de enfermedad grave, discapacidad o situaciones de violencia de género. Las ayudas cubrirán exclusivamente gastos “estrictamente necesarios” vinculados a la estancia en residencias durante el ejercicio en curso.

Además, la administración autonómica se reserva una función de control sobre el destino de los fondos, con la posibilidad de realizar visitas sobre el terreno —previa comunicación— para verificar el correcto uso de las subvenciones.

Gimena Llamedo en el centro de la imagen con emigrantes del programa Añoranza | Gobierno de Asturias

Se rebaja de 65 años a 60 la edad para ser beneficiario del programa “Añoranza”

En paralelo, el Principado ha introducido modificaciones en el programa “Añoranza”, orientado a facilitar el regreso temporal a Asturias de emigrantes mayores sin recursos. La principal novedad es la rebaja de la edad mínima de acceso, que pasa de 65 a 60 años, ampliando así el número de potenciales beneficiarios.

También se flexibilizan los requisitos relativos al tiempo sin visitar la región. En algunos casos, se reduce de quince a diez años, especialmente para personas de mayor edad, mientras que para quienes tienen entre 60 y 80 años se mantiene el requisito general de quince años sin viajar a Asturias.

El programa, dotado con 90.000 euros, financia el viaje y la estancia durante aproximadamente nueve días, centrados en el reencuentro familiar y el redescubrimiento de la comunidad autónoma. Como novedad adicional, se permitirá que los beneficiarios viajen acompañados, aunque en régimen de cofinanciación, asumiendo los acompañantes los costes del desplazamiento.

Desde su puesta en marcha, “Añoranza” ha beneficiado a más de setenta personas, procedentes principalmente de países como Argentina, Venezuela o Uruguay.